El alcalde de Madrid se ha pronunciado sobre la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja… y se ha posicionado a favor de la cantante.

La guerra entre Kiko Rivera y su madre ha hecho despertar un sinfín de opiniones a favor y en contra del DJ y su madre. Numerosos rostros conocidos se han pronunciado sobre el conflicto en el clan Pantoja: unos para criticar duramente a Isabel Pantoja. Otros para echar en cara al sevillano su actitud. Es el caso de José Luis Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid se ha entrevistado con Sonsoles Ónega en televisión, y allí ha hecho referencia al caso que tiene aún en shock a medio país.

Aprovechando que la Comunidad de Madrid presenta cifras esperanzadoras respecto al avance del coronavirus en la capital, el alcalde de Madrid ha conectado en directo con ‘Ya es mediodía’. Y ha recordado a la audiencia que aún no es momento de hacer grandes planes para la Navidad, ya que “no nos podemos relajar”. En este sentido, señalaba: “Mi consejo es que las uvas en casa y la celebración de la Nochevieja, también en casa… No nos puede pasar lo que nos pasó en verano”. Lo que no imaginaba es que Ónega le plantearía una cuestión sobre la tormenta que asola el hogar de Isabel Pantoja. «¿Usted es de Isabel Pantoja o de Kiko Rivera?», le preguntaba la periodista. Lejos de desmarcarse del asunto, Martínez-Almeida se ha mojado y ha dado su más sincera opinión: «En las relaciones sobre madres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Sí haría una reflexión desde la condición de huérfano que tengo», decía.

«Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos, además cuando te falta», explicaba el alcalde. Incluso se ha animado a dar un consejo al músico para lograr un entendimiento con su progenitora. «Que hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo. Al final cuando no estén uno o no esté otro se darán cuenta de que han perdido demasiado tiempo en peleas. Que yo lo he sentido y he sufrido la pérdida de una madre y sé lo que es», concluía.

Kiko Rivera: «No voy a poder perdonar a mi madre»

Las palabras del alcalde de Madrid llegan tras la emisión de ‘Cantora: la herencia envenenada», un especial en el que Kiko Rivera se enteraba de todos los detalles sobre la herencia de su padre. Y una aparición televisiva que marcó un antes y un después de manera definitiva en su relación con la Pantoja. «No hay marcha atrás en la relación con mi madre», admitía. Siente que ha sido engañado por su madre y ya no hay vuelta atrás. «No voy a poder perdonar a mi madre».

En el programa de Telecinco, Kiko lanzaba durísimas acusaciones contra ella. Aseguraba que no era una «buena persona» y que «no tiene corazón». La acusaba, además, de haber actuado toda su vida motivada por intereses económicos: «He sido la tarjeta de crédito de mi madre», decía. «Que se sienta con mis abogados a explicarme todo esto. No tiene perdón de Dios»

Otros personajes conocidos han hablado públicamente sobre el conflicto en el clan Pantoja. El pasado fin de semana, Lolita Flores rompía su silencio y ha dado su opinión sobre la última voluntad de Paquirri.: «El tiempo lo pone todo en su sitio», señalaba en sus redes sociales. Raquel Bollo, gran amiga de la cantante, no ha querido posicionarse por el enorme cariño que siente tanto por Isabel como por su hijo: «Quiero a los dos por igual. Ni a uno más ni a uno menos». Sí ha dejado claro que no querría verse en la piel de la andaluza. Tampoco actuaría como lo está haciendo la prima de Chiquetete: «Yo sería algo que no haría con mis hijos en la vida».

La hermana de Paquirri

Teresa Rivera, hermana de Paquirri y tía de Kiko (y madre de Canales Rivera), ha apoyado públicamente al DJ. «Estamos todos muy orgullosos de él. Empezando por los Rivera y terminando por los millones de personas que le vieron», confesaba tras la emisión de ‘Cantora: la herencia envenenada’. Y destacaba que se siente «triste por él», pero le ve decidido a luchar por lo que le pertenece.: «Le admiro como sobrino y como persona».