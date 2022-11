Este sábado, Rocío Flores ejercía de maestra de ceremonias de un evento de uñas en Barcelona y Marta Riesco aparecía junto a ella no solo para brindarle todo su apoyo, también para entrevistarla en directo en ‘Fiesta’. Minutos antes de este momento, la reportera atendía a los medios allí presentes y hablaba acerca de todos los temas de actualidad del momento. Y, además, anunció sus inminentes planes de boda con Antonio David Flores.

Vídeo: Europa Press

Marta Riesco ha asegurado en varias ocasiones que le gustaría pasar por el altar y sellar así su amor con Antonio David Flores. Este sábado, ha vuelto a hacer hincapié en ello y ha dejado caer que esta posible boda sería «antes de lo que os pensáis». De la misma manera, la reportera ha indicado que él se lo pide todo los días, pero espera que haya una pedida de mano oficial bajo la Torre Eiffel de París. Con estas palabras, la periodista deja patente que está pasando por un buen momento con su pareja y que su relación está cada vez más afianzada. Vea el vídeo para conocer de primera mano las palabras de la novia del excolaborador de ‘Sálvame’.

Marta Riesco ha ganado la batalla

Tal y como ella misma se encargó de escribir en sus redes sociales, después del tormentoso inicio de su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco siente que ha ganado la batalla contra sus haters. «Han intentado hundirme, que no continuara con mi trabajo, que me apasiona; que rompiera con mi pareja de todas las maneras posibles y que también fuese insegura, que no quisiera salir a la calle, que dudase de mi profesionalidad, de mi físico y puedo decir que he ganado esa batalla, me siento muy feliz», expresa.

Toda la familia ha necesitado tiempo y por eso Rocío Flores siente que ahora es el momento de disfrutar de la relación que tiene su padre. «Todo tiene un proceso. Yo antes a Marta la veía de una manera. Era mi compañera de trabajo y ahora la veo como la pareja de mi padre. Ahora lo único que me importa es que mi familia esté bien. Juntos o separados. No soy quién para juzgar ni meterme en la vida de nadie», aseguraba la joven. La reportera se mostraba agradecida con Rocío Flores por esta entrevista que ha ofrecido después de seis meses en los que ha permanecido apartada de la televisión.