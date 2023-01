Las tiranteces entre Olga Moreno y Marta Riesco vuelven a estar en el punto de mira. La periodista ha lanzado un ataque directo a la exmujer de Antonio David Flores y lo ha hecho a través de las redes sociales. Un mensaje con el que se muestra tremendamente crítica con la ganadora de ‘Supervivientes‘.

«¿La hermana de la gran «Señora» me llama personaje? «¿Las «prudentes» que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada? Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpes de realitys y exclusivas, hablando de unos hijos que no son suyos». La periodista cuestiona el compartimiento de la empresaria en la última etapa de su vida en la que ha acusado una exposición mediática debido a su participación en ‘Supervivientes’, un programa en el que se alzó como vencedora y en el que habló de los dos hijos mayores de su entonces marido, Antonio David Flores.

Marta Riesco, en pie de guerra

La reportera inicia una batalla contra Olga Moreno, la madre de la hija pequeña de Antonio David Flores. ¿Qué pensará de todo esto el malagueño? ¿Verá con buenos ojos que su chica ataque de esta manera a la madre de su hija? Por su parte, Olga Moreno mostró recientemente su malestar con Marta Riesco al ver cómo retransmitía minuto a minuto el cumpleaños de su hija Lola en las redes sociales. Tendremos que esperar para saber si existe una respuesta directa por parte de Olga Moreno.

La sevillana continúa viviendo en Málaga, pero sus planes pasarían por iniciar una nueva vida en la capital junto a su actual pareja, Agustín Etienne. Una relación que confirmaba ella misma hace unos meses en las páginas de la revista SEMANA. Según las últimas informaciones desearía dar un giro mudándose a Madrid. Se apartaría así de la tienda de ropa que tiene en Málaga para dar un paso más en su romance con el representante. Desde que afrontara su primera y gran aventura televisiva, ‘Supervivientes‘, siempre ha estado tentada a trabajar en televisión, pero ha preferido no hacerlo por el momento. ¿Estará planteándose estrenarse cómo colaboradora? El tiempo dirá si es así.