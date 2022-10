Marta López Álamo y Kiko Matamoros este fin de semana volvieron a acaparar titulares. Su diferencia de edad de nuevo puso en entredicho su relación sentimental, y aunque eso no preocupa en absoluto a la modelo, ha roto su silencio para contar la decepción que siente con alguien de su entorno. La maniquí ha criticado a través de sus redes sociales la hipocresía que existe en el universo 2.0, así como la conveniencia que tantas veces se hace plausible, especialmente en el mundo influencer. Si bien no pone nombre, sus palabras dejan ver que está dolida por alguien que le habría criticado por detrás, un gesto que ella habría descubierto y que, sin querer, le han dejado una enseñanza.

La granadina ha compartido una reflexión de redes sociales de otra usuaria en la que dicen que la gente te usa a tu conveniencia, que por lo general no se ha encontrado con gente honesta, que cada uno mira por su interés y que no debe fiarse de nadie porque nadie es lo que pareja. Un escrito que rezuma desengaño y que ha provocado que Marta López Álamo añada otro punto: «La gente se mueve por conveniencia. Se junta con personas con las que socialmente merece la pena que se las vea aún poniéndolas verdes por detrás. Luego cuando socialmente no eres tan «influyente» o «grande» aún habiendo dado todo a una persona, si viene alguien que le convenga más, ahí que va. Moraleja: hipocresía como forma de vida imperante«.

Marta López Álamo prefiere no señalar públicamente a nadie, pero a buen seguro que su círculo sabrá perfectamente a quién se refiere. La joven debido a su trabajo conoce a mucha gente, pero habría alguien que según ella no es trigo limpio. Siente que le han fallado y que no han ido de frente, algo que, aunque le produce dolor, ha aprendido a convivir con ello. La modelo se ha refugiado por ejemplo en podcast de autoayuda, en especial, desde que empezara una época en la que «ha sufrido decepciones en varios ámbitos». «Sobre todo en lo personal…No de pareja porque con Kiko estoy genial), pero hay mil cosas más en la vida y bueno, merman el estado de ánimo. Aparte de terapia, escucho o intento escuchar estos podcast a diario al levantarme«, ha dicho la joven.

De este modo, confirma que este chute de energía le sirve para ver de otro manera su día, así como otras situaciones que se le presentan. Conversar con su psicólogo es otra de las piezas fundamentales para que Marta haya aprendido a sobreponerse, alguien con el que, a buen seguro, habrá hablado sobre esta decepción de la que, de momento, no quiere dar más detalles.