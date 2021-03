Cuando Marina se enteró de la complicidad entre Lucía e Isaac se quedó alucinada. «Hay un poco de tensión aún, yo hoy con Lucía por ejemplo no he hablado en casi todo el día. No me pareció bien lo que hizo con Lobo por la noche. A mí me descolocó y a Carlos también, porque a mí se me critica, y yo tampoco veo normal otras cosas. No entendía la manera de acariciar o así», confesaba Lola. «A mí se me critica todo lo que hago, pero lo que hacen otras igual no se le critica tanto».

Marina ve las imágenes del tonteo entre Lucía e Isaac

«Más que lo de ella, es lo de él, no sé qué decir. Estas imágenes vistas así son fuertes. ¿Es necesario acariciarse así? Pero como no es mi novio me da igual, yo noto ahí una tensión. Lo que has hecho tú aquí, es lo que hago yo con él«, decía. Lucía intentaba justificarse, alegando que son solo amigos.