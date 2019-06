Mariló Montero comparte la foto más hot de su hija, Rocío Crusset

6 Cumplía 25 años trabajando para la firma Victoria’s Secret

«Thank you @victoriassecret for a great shoot and the birthday cake ❤️ I couldn’t have asked for a better way of spending my bday! Mi primer día trabajando con @victoriassecret ha sido un sueño, pero hacerlo el día de mi cumpleaños ha sido un auténtico placer! Gracias a todos por las felicitaciones!», ha escrito emocionada.

Su madre ha compartido esta foto justo el día en el que Rocío protagonizaba un acto en Madrid para la firma Schweppes Paraiso. Aunque está instalada en Nueva York desde hace unos años, la joven viaja con frecuencia a la capital española no solo para ver a su familia, también para cumplir con compromisos profesionales.