Según ha podido saber este martes SEMANA, María Teresa Campos (81) está ingresada en el Hospital de la Luz, en Madrid. La veterana presentadora ha pasado varias horas en observación debido un accidente doméstico en su casa. Fue el pasado 31 de diciembre cuando la malagueña «sufrió una caída, una cosa aparentemente sin importancia, pero estos días se ha sentido adolorida y que está muy cansada y ha decidido venir al médico», tal y como han adelantado en ‘Sálvame’.

Por suerte, María Teresa apenas ha tenido que pasar unas horas en el centro sanitario. Porque tras haberle realizado una serie de pruebas diagnósticas ha recibido el alta. Ha sido su hija Terelu quien ha confirmado que su madre está bien, que su estado de salud no reviste peligro y que podrá continuar su recuperación en casa. «Las Navidades son complicadas. Cuando hay personas que tienen una cierta edad y una rutina. La rutina no ha sido fácil para ella. A todo esto se une que el día 31 tuvo una caída de la cama. El médico la vio en casa y no presentaba más que el dolor muscular», ha arrancado diciendo la colaboradora.

«Mi madre tiene una anemia», confiesa Terelu al anunciar el alta hospitalaria de María Teresa Campos

«Como ella ha seguido quejándose hemos decidido que había que verla y le han hecho una serie de radiografías. Está muy débil porque come muy poquito. En la revisión ha dado que tiene una anemia. Las neurólogas han decidido mandarla a casa porque su estado de estrés es mayor si está aquí. Para ella sacarla de su casa y su rutina… Allí está feliz», ha continuado diciendo Terelu.

La colaboradora se ha mostrado tranquila al saber que su madre no debe permanecer ingresada: «Ha habido que ajustarle la medicación porque ella no estaba lo suficientemente a gusto. Pensábamos que la íbamos a tener unos días en el hospital, pero los doctores han valorado que estará mejor en casa porque su grado de estrés aquí dentro era muy perjudicial. Para ella sacarla de su entorno es complicado. En su casa tiene sus rutinas y está feliz». Asimismo, ha contado que en las últimas semanas tanto ella como su hermana habían detectado un considerable cambio: «Le notábamos con un bajón físico, pero la analítica ha demostrado que el bajón es más exterior que interior. Por suerte, mi madre es como un roble».

«Nosotras veníamos tranquilas, veníamos a una revisión. Lo ha contado muy bien Terelu: las Navidades alteran a las personas mayores. Y nos vamos muchísimo más tranquilas. El simple hecho de que pueda tomar la medicación en casa nos tranquiliza. Ya sabéis la claustrofobia y las cosas que tiene… A mi madre estar en el hospital le agobia. estar en su casa con su perrita es maravilloso. .Se quiere ir desde el minuto uno que hemos llegado al hospital», ha apuntado Carmen Borrego. «La hemos controlado muy bien y ella, para lo nerviosa que es, también se ha portado muy bien».

El examen exhaustivo al que ha sido sometida la comunicadora ha sido concluyente. Aunque aún está muy adolorida, sus médicos creen que estará más tranquila en su domicilio. Este, por cierto, se encuentra a poca distancia del piso que tiene alquilado Terelu en la localidad madrileña de Aravaca. Terelu y Carmen Borrego han adelantado que los nietos de María Teresa Campos iban de camino al hospital, pero al enterarse de que había recibido el alta han decidido reunirse con ella en su residencia. «No merece la pena que vengáis para acá porque vais a venir y la abuela estará fuera ya», les advirtió Terelu, «feliz y contenta» al saber que su madre podrá volver a casa.