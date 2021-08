María Teresa Campos ha vuelto a defender ante su familia la amistad que mantiene con Kiko Hernández, un amigo al que no tiene intención de renunciar.

La quedada de María Teresa Campos, Belén Rodríguez y Kiko Hernández sigue dando que hablar. Hay quien se llevó las manos a la cabeza tras este encuentro, pues aseguran que no entienden cómo la presentadora puede tener tan buena relación con Kiko, que se ha enfrentado en varias ocasiones a Alejandra Rubio o Carmen Borrego. Su cita se hizo pública en una instantánea publicada por ellos mismos en redes sociales, sin embargo, un miembro del clan Campos dudó de si la foto había visto la luz por un buen motivo. En concreto Alejandra, que mantuvo que Kiko la había posteado en sus redes para utilizar a su abuela, una afirmación que llevó a que Kiko Hernández terminara borrando de su Instagram la polémica imagen. Pues bien, está guerra está lejos de acabar y, prueba de ello, las palabras de María Teresa Campos, que este miércoles explicó en ‘Sálvame’ que seguirá manteniendo una amistad con Kiko. Ambos se tienen mucho cariño y eso no lo cambiará nada ni nadie.

«Yo hablo con Kiko Hernández por la cercanía que tenemos no desde hace dos días, sino dos años. Que entre ahí mi nieta pues no lo entiendo… ‘Sálvame’ es un programa que se mete con todo el mundo. A mi nieta la quiero muchísimo, pero eso no quita que yo tenga amistad con Kiko, que la voy a seguir teniendo. Y sigo siendo amiga de él porque soy amiga de él», dijo María Teresa Campos. Con sus declaraciones quedaba más que claro que no pretende romper ningún vínculo, aunque su familia no lo apruebe, eso sí, pidió que no increparan ni a su nieta ni a ningún otro de Las Campos. «Cuanto menos se mueva el tema ya mejor, porque a mí me descompone la tripa. Si alguna vez Kiko se mete con mi hija o alguna cosa insultante, que no creo que lo haga, pues yo se lo diría. Kiko, yo no sé qué le ha podido haber hecho a Alejandra, pero si hay alguna cosa yo le diré: «no te metas con mi nieta que la quiero mucho».

Molesta con que parte de su familia dude de las intenciones de Kiko, así como de otros amigos o exparejas de María Teresa, la malagueña dejó caer que esto tan solo le provocaba inseguridad. «Lo más curioso es que yo debo ser la mujer que menos vale del mundo porque a mí todo el que se me ha acercado en los últimos años es por el interés. Si yo no tengo nada ahora mismo más que estoy aquí echada en mi cama…», espetó la periodista. La matriarca del clan Campos no cambiará de parecer y, aunque insiste en que querría que reinara la paz, ella seguirá manteniendo una buena relación con aquellos que considera amigos. «Yo quiero que todo el mundo se lleve bien pero, claro, yo no voy a imponerle a nadie nada. Ni ellas a mí», comentó.

Tal ha sido el revuelo que Kiko Hernández borró la imagen, no obstante, ha vuelto a compartirla en el universo 2.0, pues está orgulloso del bonito día que compartieron así como de la amistad que él y María Teresa Campos han formado. «Pues la subo de nuevo por petición de TODOS los que estamos en la fotografía, que somos los únicos que decidimos sobre las publicaciones que compartimos», ha escrito el colaborador de televisión.