María Pombo desvela el delicado estado de salud de su madre

1 Con esta bonita imagen anunció su compromiso

Pero en lo sentimental, todo le va viento en popa. Con este romántico mensaje anunció su compromiso:“Es Tu manera de hacerme grande, de admirarme, de protegerme y tus abrazos que rompen costillas pero que curan los males… Eso! Eso es lo mejor que podría pedir en 500 vidas. No seremos perfectos, pero quien me conoce, sabe que lo perfecto me aburre. Y son esas imperfecciones, esos buenos y malos momentos, los que me hacen darme cuenta de que el apoyo incondicional será tan fuerte como el primer día. Esa es la razón por la que formamos tan buen equipo. #ctycn CON TODO Y CON NADA , que eso somos nosotros, que ese eres tú, mi Pablis, mi bombón, y mi futuro marido. SI, SI y mil veces SI , que casarme contigo es la suerte de mi vida. ”, escribió.