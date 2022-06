María Patiño durante años ha sido una de las personas más críticas con Fidel Albiac. Un mal rollo bidireccional, prueba de ello, que el marido de Rocío Carrasco se refiriera a ella en pleno directo, supuestamente por error, como ‘María Pestiño’. Ninguno de los dos ha escondido su enemistad y solo basta buscar en la Red para encontrar cientos de artículos que recogen declaraciones sobre esta guerra que ya ha llegado a su fin. La docuserie ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ cambió por completo su opinión sobre él, no pudiendo evitar que muchos espectadores carguen contra ella tras «haber cambiado de bando», algo que algunos le achacan. «Mantengo los hechos del pasado respecto a Fidel Albiac. Para los que manipulan mis palabras; con el tiempo como así declaré en el presente, entendí su protección. A mi carro sólo me subo yo», ha dicho la periodista.

La colaboradora de 'Sálvame' parece estar cansada de que se rebusque en su pasado y es que para ella todo ha cambiado. No estaba de acuerdo con Fidel Albiac en su momento, pero con el tiempo ha entendido su actitud en ciertos momentos de su vida en común con Rocío Carrasco. «A los que buscáis en mi pasado, buscad en el presente para no hacer el ridículo. Los hechos no varían en absoluto», asegura María Patiño. Tras el desgarrador relato de Rociito, María Patiño dijo empezar a conocer a la persona que 'escondía' Fidel detrás de su humor, alguien que, al parecer, le había sorprendido para bien. «He sido muy crítica con Fidel pero has hecho un trabajo importantísimo porque has reflejado algo que a él le había costado transmitir, y es que detrás de ese chico que está siempre de broma se ha visto una sensibilidad y cercanía», apuntó.

Este giro de 180 grados ha sido defendido por la propia María, pues ella mantiene que todo el mundo tiene derecho a cambiar su opinión si la vida le muestra otros prismas y, sobre todo, otras pruebas. Esta vez la trabajadora de Telecinco tiene otro punto de vista sobre una misma historia, aunque para algunos usuarios de Twitter sea imposible olvidar la enemistad pública de Patiño y Fidel Albiac. «Fidel Albiac pidió mi cabeza, tenía una información muy potente y llamó a mi director en ese momento. En ese momento, mi jefe Antonio Robles apostó por mí, pero eso ha pasado en más de una ocasión, pero aquí estamos», dijo en el año 2019.

Una declaración que se suma a otras como cuando dijo mirando a cámara que Fidel había amordazado a la prensa: «Conozco a Fidel. La persona que asesora a Rocío Carrasco desde que está con ella a que todo tiene que llevarlo a los tribunales. No has tenido el respeto de la prensa, solo nos has amordazado. Nunca has tenido mi respeto ni tampoco el de muchos compañeros míos».