La presentadora de ‘Socialité’, totalmente rota, ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañera y amiga, Mila Ximénez, que fallecía este miércoles a los 69 años.

‘Sálvame’ no se iba a emitir este miércoles porque el partido de España con Eslovaquia hacía imposible que se pudiera llevar a cabo. Sin embargo, la muerte de Mila Ximénez ha hecho que el programa quiera hacer un especial para rendir homenaje a la colaboradora de televisión. Y así ha sido. Han sido muchos los compañeros los que han acudido hasta las instalaciones de Mediaset para hablar sobre su amiga, que ha fallecido a las 69 años tras una lucha incansable contra el cáncer de pulmón que padecía desde hace un año.

Entre los compañeros que han estado en el plató este miércoles ha sido María Patiño, su gran amiga. La periodista no ha podido evitar las lágrimas y ha querido dedicar unas palabras a Mila Ximénez: «Yo lo que voy a echar fundamentalmente en falta es que siempre me he sentido protegida con ella. Me ha cuidado mucho. Ha tenido un instinto de protección que me ha costado mucho ver. Me ha ayudado mucho más que yo a ella», ha empezado diciendo.

María Patiño no ha querido dejar pasar lo importante que era para ella la figura de Mila: «No creo que tenga capacidad de poder devolverse aunque nos vamos a volver a ver. Encontrar en tu puesto de trabajo que te ayudan a levantarte a nivel personal es algo que para mi ha sido muy importante. Ese vacío me va a costar porque me ha cuidado siempre».

La figura de Mila Ximénez ha sido muy importante para María

Ha querido destacar cómo vivió los últimos meses: «Ella cuando iba al hospital presumía con los médicos y los enfermeros de que siempre iba acompañada y nunca sola. Ella ha tomado conciencia de todo lo que le quería la gente y ha sido fundamental. Ella, que ha llevado la enfermedad con mucha serenidad y fortaleza, ha alucinado con el cariño que ha sentido».

La despedida de Jorge Javier Vázquez

«La marcha de Mila está provocando muchísimo dolor en todos vosotros», ha dicho. A continuación contaba una anécdota de cuando la sevillana regresó a la pequeña pantalla después de mucho tiempo alejada de los focos. «Bendito el día en el que Raúl Prieto la rescató para ‘Aquí hay tomate’. Estaba desaparecida desde hace muchos años. Llegaba Ana Rosa en la otra cadena y pensábamos qué podíamos hacer… No sé cómo… Dijeron: Mila Ximénez. Fue a grabar una entrevista a Sevilla y recuerdo que ese fin de semana estaba con Geles el fin de semana y a partir de ahí volvió Mila a nuestras vidas. Y creo que para muchos de nosotros, sin menospreciar a otros programas, fue el previo para convertirse en una de las mujeres más carismáticas de este país. En una profesional como pocas, entregada. Han sido los mejores de su vida sin lugar a dudas. Estamos muy orgullosos de haber conocido a una mujer como ella».

«Ha estado sola cuando ha querido estar sola»

«Ella se quejaba muchas veces, pero era tan feliz. Lo odiaba y se quería ir a todos sitios. Pero la felicidad que le ha dado ‘Sálvame’ han sido brutal. La alegría que le ha dado el programa ha sido espectacular«, añadía. «A los 69 ha estado sola cuando ha querido estar sola. Ha sabido labrarse tanto amor y tanto cariño que ella en el momento que decía ‘quiero estar con alguien’, ella puede sentirse orgullosa porque somos muchísimos los que estábamos pendientes de ella y a su lado. Irse de este mundo tan arropado es para estar orgulloso», sentenciaba.