Ya han pasado tres meses desde que Mila Ximénez nos dejara a todos. Sus amigos y compañeros, entre los que se encuentra María Patiño, no la olvidan

Fue el pasado 23 de junio cuando Mila Ximénez falleció a causa del cáncer de pulmón por el que llevaba un año luchando. Un fuerte golpe para el mundo de la comunicación, que siguió de cerca la lucha contra la enfermedad de la colaboradora de televisión. Sus amigos y compañeros de profesión lloraron su muerte y le hicieron un bonito homenaje en el programa en el que colaboraba. Algo que no se quedó ahí. Y es que con el paso de los meses, ellos siguen recordándola. Mila Ximénez sigue presente de alguna manera. María Patiño ha querido tenerla presente y lo demuestra de la siguiente manera.

María Patiño desvela que todos los días piensa en Mila Ximénez

A pesar de que cada uno de sus amigos y compañeros de profesión están volcados en su vida personal y profesional, no dejan que Mila Ximénez caiga en el olvido. Prueba de ello es la última publicación que María Patiño ha hecho en su perfil de Twitter. Con un escueto mensaje, ha dejado más que claro que su amiga sigue presente en su vida cada día. «Tres meses, pensándote a diario…». Con esta publicación, la presentadora de ‘Socialité’ desvela que a pesar de que públicamente no haga ninguna declaración al respecto, cada día recuerda a Mila Ximénez. Cuando falleció la colaboradora, todos los compañeros quedaron completamente rotos. Y a día de hoy, todavía no han superado al completo la marcha de Mila, quien ha dejado un hueco enorme en el corazón de todos ellos.

Jorge Javier Vázquez tampoco olvida a su íntima amiga

No es la única compañera de profesión que ha hablado durante los últimos días de Mila. Hace unos días, también fuimos testigos de que Jorge Javier Vázquez no olvida a la que fue su íntima amiga. Jorge y Mila eran inseparables: viajaban juntos, eran confidentes y se convirtieron en el mejor apoyo el uno del otro. Hace unos días, el presentador de televisión compartió una foto en la que aparece en un plató de Mediaset junto a Mila Ximénez, fallecida el pasado 23 de junio a causa de un cáncer de pulmón. Jorge Javier Vázquez no la olvida en su día a día, pero ha querido hacer partícipes a sus seguidores cómo se siente con este bonito recuerdo. «No hago otra cosa que pensar en ti», ha escrito Jorge Javier junto a la imagen que compartimos a continuación.

No únicamente Patiño y Jorge han tenido en su mente a Mila durante estos días. Y es que en la publicación que compartió a Jorge y que ha emocionado a muchos, hay un mensaje muy especial: el de Terelu Campos al presentador de televisión. Y es que la hija de María Teresa Campos, que era gran amiga de la sevillana, ha querido hacerle saber al catalán que a ella le pasa lo mismo: «No sabes cómo te entiendo!! 😪😪😪», dice.