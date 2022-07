María del Monte lo ha vuelto a hacer. Sus palabras durante la retransmisión de TVE con motivo del Orgullo de Madrid han sido muy aplaudidas. La cantante, que ha sido la encargada de retrasmitir la manifestación junto a Boris Izaguirre, ha tocado el corazón de más de un espectador cuando ha señalado lo siguiente: «Cuando un chico o una chica no tenga que sentarse a confesarle a sus padres, cuando simplemente tenga que decir: ‘Mi novio se llama Daniel o mi novia se llama Aurora’. Entonces, este día será lúdico y para celebración”.

La folclórica ha subrayado que el «amor es lo que mueve el mundo» y ha pedido que todos nos movamos «desde el corazón». «Es el que no se equivoca nunca. Y que cuando todos nos movamos por amor y entendamos que la palabra amor es lo más bonito que existe en el mundo, todo esto se acabará. El día del Orgullo será un día de celebración y no un día de reivindicación”. Ha recordado que aún faltan muchas cosas por conseguir. “Todas debemos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Habrá algo más bonito que el derecho a amar? ¿De verdad estamos tan pirados para tener que pedir derecho para amar?”, se ha preguntado.

La reacción al mensaje de María del Monte

Las palabra de María del Monte han resonado con fuerza en las redes sociales. «Estoy llorando con María del Monte», ha afirmado un tuitero. Mientras que otra internauta no ha podido más que aplaudir su mensaje. «María del Monte está usando la mejor pedagogía para entender el porqué es necesario el #Orgullo. Un discurso claro y sencillo. Solo falta aclarar que no es cuestión de amar, sino de la libertad de Ser y que las personas trans e inter existen». Hay quien ha destacado que era una «grande». «María del Monte hoy es una más de las nuestras, una auténtica Diosa. Nos está transmitiendo su emoción!!», ha indicado otro en Twitter.

Fue el pasado 23 de junio cuando María del Monte confesó, por vez primera, su condición sexual. Eligió las fiestas del Orgullo celebradas en Sevilla para abrirse en canal. ¿Que yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años. Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más el derecho a que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie. Ni lo voy a hacer por amor. Nunca», afirmó entonces. También dijo que su pareja se encontraba entre el público, la periodista de ‘Canal Sur’ Inmaculada Casal. «Voy a respetar su libertad. Si quiere subir, que suba y si no, no. La voy a seguir queriendo lo mismo». Esta no dudó en acudir a la llamada de su pareja.