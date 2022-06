Tampoco se ha andado con rodeos a la hora de afrontar esta cuestión. Tienen muchos planes de futuro, pero ella no parece estar muy dispuesta a ampliar la familia a sus 47 años, aunque reconoce que Álvaro Muñoz Escassi sí tiene ganas de ser padre de nuevo. Ella no lo ve tan claro: “Entre ponte bien y estate quieta, ya no me veo”, sentencia.