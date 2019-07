6 María Jiménez explica cómo está en primera persona

María Jiménez no tuvo reparos en levantar el teléfono y atender a ‘Sálvame’, que le llamó para conocer en primera mano cómo se encontraba tras haber recibido el alta y tras haber dejado atrás sus graves problemas de salud. Ella se muestra cauta y, cansada, explica que todo va “poquito a poco” y que el proceso, por el momento, es largo: «Todavía no me manejo bien».