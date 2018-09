13 Anabel Gil denuncia la doble cara de la modelo

La hija de Gil Silgado no solo mantiene en todo momento que María Jesús Ruiz se ha citado con su padre, algo que ella ya ha negado con rotundidad, sino que afirma que no está haciendo bien las cosas con Julio Ruz: “No es clara con Julio. Tiene una doble cara. No da puntada con hilo”, asegura, desatando de nuevo la guerra.