El 2022 ha empezado de la mejor manera para Mari Cielo Pajares. Y es que el nuevo año ha llegado con la mejor de las noticias para ella. Tal y como ella misma acaba de confesar en sus redes sociales, se ha reconciliado con su padre, Andrés Pajares, con el que llevaba un tiempo sin mantener relación. Ella consideraba que este no había estado junto a ella en un momento duro en su vida, pero parece que ahora han hablado y han arreglado las diferencias.

«Con vosotros comparto memes, piel, locuras, sonrisas y hasta algún momento más duro… Pero ayer pasó algo importante en mi vida, y también quería compartirlo con vosotros. He quitado los comentarios, que siempre los tengo permitidos, porque no voy a convertir es un debate de gente a la que conozco, que le parece que vuelve a ver a mi padre», empieza diciendo Mari Cielo Pajares en Instagram.

«Creo que esos comentarios quiero sí reservarlos, para quien me conozca a mí y a él; familia, sea sangre o no. Solo puedo dejaros por aquí una reflexión y algo que le dije en su día a mi psicóloga «que la última frase que has dicho a una persona que te importa, nunca sea una frase de dolor, de resentimiento o de rabia. Hacer las paces contigo hace que puedas hacerlas con todo lo que te rodea y amas», termina diciendo.

Mari Cielo Pajares se reconcilia por fin con su padre

Junto al mensaje que ha compartido para anunciar esta reconciliación, Mari Cielo Pajares ha enseñado una foto del reencuentro que tuvieron. Parece que después de hablar largo y tendido sobre lo ocurrido, padre e hija se han hecho una foto para recordar esta fecha tan especial. Se han reunido en lo que parece ser un bar y han posado muy sonrientes, dejando claro que vuelven a estar unidos.

Hay que recordar que el pasado mes de noviembre, Mari Cielo Pajares hablaba de la nula relación que tenía con su padre en el plató del ‘Deluxe’. Lo hacía cinco años después de hacerlo por última vez. En 2017 sufrió un accidente que casi le cuesta la vida, momento en el que según ella, no recibió el apoyo de su padre como ella esperaba.

Estuvo en la UCI y su padre no acudió a visitarla

Su padre no acudió a visitarla a la UCI donde permaneció ingresada y eso era algo que no podía perdonarle: «Me rompí el craneo y el pubis, estaba en la UCI y mi padre no vino. Me dijo que no se encontraba bien de salud, por su espalda, pero en el tiempo que estuve en el hospital se fue de vacaciones a Marruecos. No me lo esperaba que no fuera a venir, bueno, sí me lo esperaba, pero no me lo quería creer», desveló totalmente rota.

Se atrevía a confesar, además, el machaque psicológico al que le sometía su padre cuando ambos sí mantenían relación: «Psicológicamente machaca mucho porque enjuicia mucho. No me dice lo bueno, pero sí se queja de las fotos que subo en Instagram, él que fue el rey del destape», decía. Ahora ya parecen haber dejado atrás los malos rollos y presumen de tener una buena relación, otra vez.