La metamorfosis de Mar Torres no solo ha sido física. La joven ha pasado por boxes y se ha sometido a algunos cambios estéticos como una bichectomía para definir sus mejillas o un aumento de labios con ácido hialurónico para engrosar sus labios, lo que provocó que copara titulares. Estaba muy cambiada y poco a poco fue dando también un giro a sus redes sociales. Su Instagram de la noche a la mañana dejó de ser privado, por lo que ya todo el mundo podía divisar sus imágenes o comentar sus fotografías. Alcanzó cierta repercusión pública, más aún después de conceder algunas entrevistas. De hecho, hace tan solo unos días confesaba que había roto con Froilán y, para sorpresa de todos, daba detalles de su ruptura. Un cambio de actitud que ha vuelto a dar un giro al estallar contra varios usuarios de esta red social después de reprenderla en su perfil 2.0.

Los ataques a la familia de Mar Torres

Mar Torres ya no se cohíbe tanto y no tiene reparo alguno en responder a los mensajes que recibe en su Instagram. No está dispuesta a que se la ataque y piensa dejar claro sus límites, eso sí, no veta aparentemente a nadie ni borra los comentarios de quien sí está en su contra. Así lo prueba que muchos de ellos sigan apareciendo en sus publicaciones. De hecho, no hay que rebuscar demasiado para encontrar muchos de ellos. Este mismo jueves la expareja de Froilán se mostraba muy molesta con un seguidor que criticaba que «lo había tenido muy fácil. «Lo has tenido más fácil y me alegro de que lo aproveches, pero siempre sé tú misma y nada te restará», unas palabras a las que Mar respondió así: «Creo que nunca los he utilizado para nada. Siempre he sido yo para todo, pero gente como tú va a lo fácil». Pero el asunto no acababa ahí, pues el mismo usuario le recalcaba que venía de una familia elitista, lo que, a sus ojos, le había catapultado hasta donde está. «Te pica que haya nacido en la familia de la que vengo. Estoy orgullosísima y la quiero un montón«, respondía Mar. Y es que Torres forma parte de una de las familias más acaudaladas de nuestro país, ya que es nieta del empresario Tomas Fuertes Fernández, fundador de embutidos El Pozo.

En su respuesta se refleja el hastío de la joven. Tiene más de 36.000 seguidores, un número que crece poco a poco y que ella cuida contando algunos detalles de su día a día y publicando aproximadamente un post semanal. Sin embargo, para algunos de sus followers sus instantáneas son demasiado impostadas, cuidadas y no muestran la realidad de una chica de a pie. La acusan de «postureo«, un término que sirve para expresar que alguien se muestra en las redes sociales más por imagen que por verdadera motivación, enseñando así una parte muy poco real de su vida. Tanto es así que uno de ellos la recrimina que Mar Torres haya acabado proyectando una imagen de ‘Barbie rusa‘, no obstante, la nueva influencer no está ni mucho menos de acuerdo. «¿Por qué te empeñas en proyectar esa imagen de Barbie rusa?», dice él, a lo que ella ha respondido: «Vaya hombre. Tengo una gran cantidad de seguidores por algo. Ya que tú me das un consejo yo te doy otro…no juzgues a la gente por fotos, en mis instastories o directos se me puede ver más cómo soy».

La exnuera de la infanta Elena tiene claro que posará en sus fotografías como ella desee y jamás sufrirá la censura de sus seguidores. Por este motivo, ha frenado a uno de los usuarios que se ha enfrentado a ella en un post en el que ella aparece tan solo con una chaqueta y en la que muestra un pronunciado escote. «Chica respétate un poco más y tápate», le dice. Un consejo que no va a admitir: «A ti hay que darte de comer aparte».

Otro de los comentarios que se repiten entre los 114 post que Mar Torres posee en su Instagram es sobre las operaciones estéticas que se ha ido realizando con tan solo 21 años. Aunque ella está encantada y muy satisfecha con su transformación física, se niega a que alguien la intente ofender con ese argumento. «Eres demasiado joven para tener tantas operaciones y el botox encima…no tienes ni expresión al hablar. Creo que deberías de mirarte la obsesión por las intervenciones estéticas», escribe un usuario a lo que ella ha respondido: «¿Pero de dónde te sacas esas cosas? QUE ES MENTIRA».

Su ruptura con la familia de Froilán

El hecho de que haya mantenido durante un tiempo una relación con el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar hace que haya tenido un trato muy cercano con su hermana, Victoria Federica. Sin embargo, esta nueva etapa en su vida la inicia también con la nula relación con ella. Por ahora, han dejado de seguirse mutuamente en Instagram.