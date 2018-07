Se repite la historia. Nueva canción de Maluma y se armó la monumental. El artista se encuentra promocionado su última canción, ‘Mala Mía’, cuyo videoclip saldrá dentro de muy poco. Pero para empezar a abrir boca, el colombiano ha colgado una imagen en su Instagram perteneciente al rodaje de esta que ha desatado la tormenta. En la foto aparece él mismo sobre una cama, rodeado de siete mujeres que le abrazan y duermen junto a él. Alrededor, un cabecero de espejo y ropa al retortero, incluido un sujetador colgado de una lámpara. Las chicas se muestran en ropa de baño o lencería.

La foto ha conseguido acumular más de 30.000 likes en un día y cientos de comentarios, en su mayoría de reprimenda a Maluma, al que han tachado de “machista” o “sexista”, pero hay uno que ha destacado por encima del resto: “Qué horrible que uses a las mujeres como objeto sexual, no hace falta que hables de una mujer en una canción como una esclava del sexo. Por dios, tendrías que fijarte en que la mujer es lo más lindo que puede existir, que no es solo un cuerpo desnudo, en ningún videoclip veo que pongas una chica rellenita, sino excepciones a flacas de buen cuerpo. Este tipo de cosas me genera asco. Cómo presumís de esta manera de mujeres como objeto sexual”. Una reflexión que ha triunfado entre los seguidores y acumula más de 800 likes.

La catarata de críticas no cesa y algunos se sienten decepcionados por el cantante de ‘Corazón’: “Maluma, te fuiste al carajo, eso no es arte, es una vergüenza” o “das la impresión de que para ti una mujer solo es un objeto sexual y nada más”.

Pero la polémica por sus canciones no es algo nuevo para Maluma, que cuando lanzó ‘Cuatro Babys’ tuvo que hacer frente a denuncias de este tipo e incluso en Change.org se recogieron firmas para eliminar la canción. Paradójicamente, el reggeatonero es uno de los cantantes latinos con mayor impacto y éxito mundial. Así es Maluma, para lo bueno y para lo malo.