Malú está viviendo el encierro en casa en una de las etapas más bonitas de su vida: embarazada de su primer hijo, fruto de su relación con Albert Rivera. La pareja está en la dulce espera del primer hijo en común, pues el que fuera líder de ‘Ciudadanos’ ya tiene otra hija fruto de una anterior relación. Mientras que la cantante espera al bonito día de darle la bienvenida a su bebé, también tiene otros proyectos entre manos. Y es que está a punto de lanzar su próximo single, ‘Tejiendo Alas’, que verá la luz en los próximos días. Con este motivo, la artista concederá su primera entrevista, tanto estando embarazada como durante el encierro y aislamiento social que estamos viviendo todos los españoles.

Malú hablará con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ la próxima semana

Será el próximo jueves 30 de abril en ‘El Hormiguero’, programa conducido por Pablo Motos y que ha sabido cómo reinventarse y adaptarse a los tiempos de coronavirus. La artista entrará por videollamada para hablar de su nuevo single, un trabajo del que habla de la siguiente manera: «Una fotografía del alma, una ventana de optimismo, una luz para cualquiera que se reconozca en ella, una canción íntima, pequeña, sin más pretensión que fluir y ser… ‘Tejiendo alas’ para todo lo bonito que está por venir.» Un mensaje de positivismo en estos tiempos tan complicados a los que nos enfrentamos.

El estreno de este nuevo trabajo llega a la vez que está en la dulce espera de la llegada de su primer bebé. Durante esta etapa de embarazo, Malú ha vuelto a demostrar que se caracteriza por ser una persona discreta y ha llevado esta dulce etapa también de la manera más alejada posible del foco mediático. Tan solo ha contado en una ocasión cómo está viviendo esta etapa y lo hizo a través de un directo de Instagram, regalándole así a sus seguidores unas palabras sobre el bonito momento que está viviendo.

La cantante ha contado cómo está viviendo su embarazo

Aunque no es muy dada a hablar, la cantante ha hecho algunas excepciones durante estos días y ha desvelado cómo se encuentra: «Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de estirar y andar. Pero bueno, me ha dado por limpiar y bailar con mi sobrino. Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado.Evitarlo por si acaso”, revelaba la artista en su cuenta de Instagram. Unas palabras que han sido muy aplaudidas por todos sus seguidores debido a los tiempos tan complicados que estamos atravesando.