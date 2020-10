La vuelta de Malú a la televisión ya tiene los días contados. Y es que ya hay fecha de estreno para su nuevo programa, Mark Singer.

La reaparición de Malú en la televisión tiene los días contados. Después de la maternidad, la cantante vuelve al trabajo con más energía que nunca. Lo hace con un nuevo programa, ‘Mask Singer’, en Antena3, que ya tiene fecha de estreno. Ella misma lo hace anunciado a través de sus redes sociales. «Ya tenemos fecha de estreno!!! Nos vemos en @masksingera3 el próximo miércoles a las 22:45h. Ganaaaaaas!!!!», escribía emocionada.

No puede estar más feliz por volver al trabajo y no ha dudado en promocionar su programa en las redes sociales. Como no podía ser de otra manera, sus seguidores le han mostrado su apoyo y le han hecho saber las ganas que tienen de verla de nuevo en la pequeña pantalla: «G A N A Z A S 😍», «Por fin», «Contando las horas para verte y disfrutar ❤️😘 te quiero ídola 😍😘», «Qué ganas de verte 😍😍😍». Junto al anuncio de la fecha de su estreno, la cantante ha compartido un vídeo de cómo será el programa.

¡Dale al play y no te pierdas a Malú en acción!

Con el anuncio de la fecha de estreno ya quedan pocos días para poder ver a Malú en la pequeña pantalla. Es el primer proyecto televisivo en el que aparece después de dar la bienvenida a su hija Lucía. Por fin ve la luz este proyecto que ha sido gabado en uno de los momentos más complicados de nuestro país. Cuando ya estaba inmersa en su vuelta al trabajo con las grabaciones de este programa, en el que coincide con Arturo Valls, Javier Ambrossi, Javier Calvo y José Mota, Malú se veía obligada a dejar las grabaciones por un problema de salud: una hernia discal.

La cantante ya había revelado que tuvo que ir al hospital por esta dolencia, que la obligó a visitar el hospital Universitario HM Puerta del Sur el pasado mes de septiembre, aquejada de fuertes dolores de espalda. Entonces tranquilizaba a sus seguidores explicando que no había tenido que pasar por quirófano. «Mi gente, estoy bien, afortunadamente no me han tenido que intervenir. Simplemente tuve un dolor fuerte hace 48 horas que ha resultado ser una hernia discal. Los médicos han pautado reposo y medicación para los próximos días. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Muy pronto volvemos a la carga», señalaba.

A causa de este contratiempo de salud, el equipo del programa decidió buscar una sustituta para Malú. La elegida fue Vanesa Martín. Durante el tiempo que se ausentó su colega, la cantante malagueña ejerció por unas horas el papel que asumirá la sobrina de Paco de Lucía en el programa. Este consiste en adivinar la identidad de los personajes que, disfrazados y con el rostro cubierto por máscaras, actúan sobre el escenario.