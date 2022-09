Makoke llevaba días cebando entre sus seguidores que tenía una noticia bomba entre manos que estaba ansiosa de poder compartir con todos, pero hasta la noche de este jueves no ha llegado el momento de decirlo. Después de varios meses alejada de los platós de televisión y sin trabajo en los medios, la exmujer de Kiko Matamoros no podría estar más feliz y es que por fin han vuelto a confiar en ella en su papel mediático como colaboradora y regresa a la vida en activo. Pero además no podría hacerlo de mejor forma y es que su vuelta al trabajo será en terreno amigo, en el espacio en el que ha venido ofreciendo sus servicios en los últimos años y con los compañeros de siempre, con los que se siente cómoda y con los que ha formado casi una familia, donde hay mucho cariño a pesar de las desavenencias.

Y es que Makoke ha sido confirmada ya como nueva colaboradora del nuevo programa de Emma García, ‘Fiesta’, que se estrenará en los fines de semana de Telecinco este mismo sábado 1 de octubre. “Encantada de comunicaros que seré una de las colaboradoras de ‘Fiesta’. El nuevo programa de Telecinco, los fines de semana a las 16:00 horas, como siempre de la mano de mi Emma García. ¡Nos vemos!”, escribe la madre de Anita Matamoros, que ha estado todo el verano sin trabajo en televisión, centrada en pasar buenos momentos con su familia y, sobre todo, presumiendo de su espectacular cuerpazo en redes sociales en cada destino vacacional en el que hacía parada. Es decir, dando envidia a todos.

Han sido tres meses de incertidumbre para Makoke, pues su situación económica no es tan boyante como podría parecer echando un vistazo a sus redes sociales. Ella misma ha hablado en diversas ocasiones que le resulta complicado encontrar liquidez, por lo que se ve obligada a tener que encontrar una fuente de ingresos estable para poder hacer frente a sus pagos. Es por ello que ‘Viva la vida’ le suponía un desahogo, hasta que la pasada primavera se quedó sin trabajo tras la cancelación del espacio y la llegada de un sustituto veraniego. Pero ahora que regresa el otoño, lo hace con un cambio en la parrilla de Telecinco que estrena ‘Fiesta’, una nueva apuesta para entretener e informar al público por las tardes durante el fin de semana, donde ya sabemos que contará con Makoke entre sus colaboradores estrella.

‘Fiesta’ ha heredado mucho de su antecesor, ‘Viva la Vida’. No solo se estrena en la misma franja horaria y tendrán los mismos días de emisión, sino que también será conducido por Emma García y contará con la inestimable ayuda de colaboradores que, según se va confirmando, serán los mismo. Además de Makoke, Alejandra Rubio ya ha dado la buena nueva de que han contado con su presencia en plató, como así sucede con Terelu Campos, que también ha confirmado su fichaje.