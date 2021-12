La madre de Rodri Fuertes de ‘GH’ se enfrenta al reto más difícil de su vida. Rosa Puch, según ella misma ha confirmado a sus seguidores, padece cáncer, aunque se muestra fuerte y optimista ante la batalla que iniciará muy pronto de la mano de los médicos y, por supuesto, de su hijo. Tras varios días preocupados, el concursante del reality más famoso de la televisión está agradecido por los mensajes de ánimo recibidos estos días. «Me estáis preguntando mucho por mi madre. Qué tal está, si sé algo, etcétera. Lo primero, quería daros las gracias y deciros que le encanta todo lo que le ponéis. Le estáis mandando unos mensajes súper bonitos, se emociona mucho», dijo hace solo unos días.

Su hijo es su mejor apoyo y quien le empuja a tener la actitud suficiente para vencer la enfermedad. Ella misma ha dado todos los detalles en sus redes sociales, donde ha posteado el texto más difícil hasta ahora. «Cuando menos te lo esperas: lunes 29 de noviembre de 2021. Hacía ya tiempo que no era yo. Mi doctora de familia me manda un montón de pruebas. Todo estaba bien, excepto una prueba ginecológica. El doctor pronuncia la palabra maldita: cáncer de endometrio. Pensé que se podía haber equivocado, pero no. La hoja del diagnóstico, tenía mi nombre y apellidos (…)Se me cortó la respiración y se me nublaron los ojos. ¡¡Tengo cáncer!! Dos días antes mi admirada Almudena Grandes había muerto de la maldita enfermedad», comienza diciendo Rosa en esta publicación de Instagram.

Aunque lleva una vida sana y nada sedentaria, Rosa Puch está viviendo en sus propias carnes cómo es pelear contra un cáncer de endometrio que promete superar. Recibió el diagnóstico junto a su único hijo, quien como ella no podían dar crédito a lo que estaban escuchando en la consulta. «Miré a mi hijo Rodrigo, que me acompañaba, y le dije con lenguaje mudo: Hijo, ahora me ha tocado a mí. No me lo podía creer, no fumo, no bebo, como cosas sanas y muchas veces al día, subo y bajo los 15 escalones que separan las dos plantas de mi casa. Da igual. Me tocó», continúa. Entonces, el médico le dijo que tenía que ser intervenida, que en solo una semana estaría en el hospital y que a partir de ahora debería de controlarse a través de exámenes médicos. «En los próximos 5 años me revisarán cada 6 meses (…) Se me ocurrió pensar que si me había tocado esta enfermedad también me podía haber tocado la Lotería o el euro millones. Pero no. Eso no me toca nunca”, añade.

De momento, Rosa asegura tener en la lista muchísimos deseos y planes por cumplir. Entre otros mudarse, terminar el libro que escribe desde hace años y viajar con él hasta Nueva York, asuntos que quiere zanjar en un futuro próximo. Quien no tiene duda del final de esta batalla es Rodri, quien después de que su madre se confesara en el universo 2.0 le ha dedicado un post muy especial. En homenaje a quien es la mujer más importante de su vida, el influencer ha lanzado públicamente un texto muy emotivo. «Ella es mi madre, se enfrenta a sus miedos sin esconderse, con valentía, con coraje, de frente. Ahora le toca empezar una nueva batalla, quizás de las más difíciles, pero yo estaré con ella como ella siempre ha estado conmigo. Mamá, estoy muy orgulloso de ti, estoy seguro de que todo saldrá bien y lo celebraremos en Nueva York. Te quiero», ha escrito.

Quien no ha dudado en mostrar también que es un punto férreo a su suegra es Adara Molinero, pareja de Rodri de ‘GH’. Tanto en comentarios en los que da a entender que ella está ahí para lo que su chico necesite, como fuera del mundo Instagram, la joven se ha convertido para ellos en un hombro en el apoyarse