Merchi ha sido clara al hablar sobre la ruptura entre su hija y Omar Sánchez: «Mi opinión es que volvieran y que volvieran a formar lo que tenían. Omar es una maravillosa persona, no tengo palabras porque le ha demostrado lo mucho y lo muchísimo que la quiere. Me quedaría con los dolores que tengo para que volvieran, pero esa decisión no la tengo yo».