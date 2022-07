La madre de Almudena Cid ha defendido y protegido a su hija durante todos estos meses. Para ella y los suyos su ruptura con Christian Gálvez fue un durísimo golpe que no ha sido fácil gestionar. Mina acusó al que fuera su yerno de «mentiroso», una acusación a la que han seguido muchas otras y que, sin duda, han crispado el ambiente entre ellos. Sin embargo, tornó su actitud y apostó por no avivar más polémicas con él. Esta vez ha hecho una excepción y no ha podido evitar reaccionar a la portada de SEMANA y es que en ella aparece la exgimnasta con Gerardo Berodia, un exfutbolista con el que ha recuperado la ilusión. Pero ¿qué ha dicho la madre de Almudena Cid?

En sus redes sociales ha dado ‘me gusta’ a un tweet que dice «con tal de que Gerardo la cuide y estén bien que hagan lo que quieran…», lo que demuestra que ella y su entorno aprueban que Almudena Cid inicie una relación si ella está feliz. Ellos han sido testigos de primera mano de lo mal que lo ha pasado en su separación y se alegran de que haya encontrado un apoyo y a alguien que sepa seguir su mismo ritmo. Esta revista te cuenta todos los detalles de su historia en el interior del último número y descubre cómo se ha fraguado, a pesar de que poca gente era conocedora de ello. La actriz no esconde el buen momento que vive y así lo demuestra que haya reaparecido más sonriente que nunca al ver la luz las imágenes exclusivas de SEMANA.

Aunque Almudena intenta no poner etiquetas y se refiere a él como una bonita amistad, SEMANA ha podido saber que este vínculo es muy especial. La intérprete se entiende muy bien con este exfutbolista de 41 años que ahora ejerce de agente deportivo y con el que le hemos visto hacer varios planes como cualquier pareja. Poco a poco va encontrando la estabilidad también gracias a su trabajo y a un esfuerzo ímprobo por encontrarse a sí misma. Ha cerrado un capítulo, ya que no tiene nada que le una a su ex. Christian Gálvez, por su parte, ha puesto a la venta la casa en la que ambos vivieron varios años juntos en Boadilla del Monte por un millón de euros, lo que revela que quieren empezar de cero cada uno por su lado.

El presentador no se ha pronunciado en todo este tiempo acerca de su ruptura con Almudena. Solo borró todas las fotos que tenía junto a ella y la dejó de seguir en su cuenta de Instagram, con lo que rompió los pocos lazos que le unían a ella. Almudena poco antes le dio un unfollow, justo cuando se confirmó que había comenzado una relación sentimental con Patricia Pardo, de la que se declara profundamente enamorado a día de hoy. Su relación está más que consolidada y se volvió a demostrar este miércoles cuando ambos coincidieron en el plató de ‘El programa de Ana Rosa‘, donde mostraron tonteo y timidez a partes iguales.