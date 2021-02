Lydia Lozano ha ingresado ya en el hospital para someterse a una operación de cervicales, una intervención de la que ella misma ha dado todos los detalles.

Lydia Lozano ya se encuentra en el hospital para operarse de una intervención quirúrgica que ella misma anunció este lunes por la tarde en ‘Sálvame’. Un hormigueo en las manos le alertó y eso le hizo ponerse en contacto con los médicos para investigar qué era lo que le ocurría. Solo un día más tarde las cámaras la han visto a las puertas de la clínica en la que será operada, unos momentos previos en los que se ha mostrado inquieta, ya que es una operación en la que le tocarán la médula, por lo que es dificultosa.

Vídeo: Europa Press

La colaboradora de ‘Sálvame’ sufre un aplastamiento de médula y, aunque tiene mucho miedo, es consciente de que tiene que poner remedio a ello. A su lado una vez más está su marido, Charly, quien la ha acompañado para estar junto a ella este martes, siendo, sin duda, su mejor apoyo. A pesar de que él no ha dado declaraciones, la periodista sí ha desvelado a los reporteros que permanecerá unos días ingresada y, además, no podrá recibir visitas debido a la crisis sanitaria.

Esta situación le obligará a ausentarse de su puesto de trabajo como colaboradora y es que deberá guardar reposo para que su recuperación sea lo más óptima posible. «Me da mucho miedo, tengo que estar dos días de momento en el hospital. Le dije al médico que no me explicara nada sobre la operación. Desde hace un mes tengo hormigueo en las manos, pensé que era por dormir mal. Al ponerme a leer no sentía el libro y me fui de urgencias. Me tendría que haber operado la semana que viene, pero con el covid se ha retrasado. Me da miedo por eso, porque es de la médula», explicó ella misma solo hace unas horas.

Cabe señalar que Lydia Lozano no solo tendrá que descansar al máximo, también cambiar algunos de sus hábitos. No podrá coger peso y tendrá que cuidar todos y cada uno de sus pasos, una condición sin equanon que le ha puesto el equipo médico para que vuelva a estar bien lo más pronto posible. Sabe que está en buenas manos, pero al ser muy aprensiva, le invaden los temores, por lo que incluso prefiere no preguntar a los expertos.

Da la casualidad que esta operación coincide con el lanzamiento del nuevo proyecto de Lydia Lozano de la mano de SEMANA. Acaba de publicar su primer libro de recetas, que se pondrá a la venta esta semana en todos los quioscos, una oportunidad que la colaboradora no ha podido rechazar. En esta publicación podrás encontrar recetas caseras, guisos, pescados, carnes, postres, cócteles y sus trucos de cocina.