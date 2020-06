La presentadora asturiana ha pasado el confinamiento con su hija pequeña e intentando mantener la cabeza tranquila. Muchos rumores la han puesto como posible candidata en diferentes proyectos de Mediaset, pero lo cierto es que Luján Arguelles sigue esperando reincorporarse a la parrilla televisiva. La crisis del coronavirus también ha dado al traste con el trabajo que realiza cada año en el Orgullo de Madrid, pero aún así, y con su habitual serenidad, nos afirma que tiene previsto hacer algunas “cosillas”, aunque sea de manera virtual. SEMANA ha hablado con la periodista para saber cómo se encuentra y si tiene fecha para reincorporarse a su puesto en Telemadrid, tras los parones impuestos en sus programas por la crisis sanitaria.

Recientemente Amazon Prime Video ha decidido añadir a su catálogo varios programas de entretenimiento que en su momento tuvieron buena acogida entre el público. Uno de ellos ha sido Tienes un minuto, un dating show de Cuatro que presentó Luján Argüelles en 2011. Este gesto ha agradado mucho a Lujan, que espera que al igual que ese programa, se puedan rescatar otros formatos en los cuales ella participó y que gozaron de gran éxito. La colaboradora de `Supervivientes´ además se moja sobre el ganador de la última edición del concurso y nos revela qué le pareció que su nombre sonara en todas las quinielas como la nueva presentadora de `La Isla de las Tentaciones´, tras el abandono de Mónica Naranjo.

¿Cómo has pasado todos estos meses?

He estado muy pendiente de toda la información y creo que como todo el mundo, viviéndolo con mucha incertidumbre. Ha sido una situación totalmente excepcional, nunca vivida antes… Hemos tenido los ánimos a flor de piel por las cosas tan tristes que han ido pasando. También es cierto que tengo una niña pequeña y he tenido que estar muy pendiente de ella, porque ha querido estar con otros niños y no se podía. Luego tiene mucha energía y no sabía cómo canalizarla, así que no me he separado de ella.

¿Qué síndrome has pasado?

El de intentar tener la cabeza tranquila y serena para salir adelante. Que es lo que más necesitamos ahora mismo, para poder afrontar lo mejor posible todo lo que se nos avecina.

¿Qué cosas has aprendido estos meses?

Que somos ciudadanos del mundo y que estamos totalmente globalizados, y tenemos que mirarlo a partir de ahora todo más en su conjunto y no tanto de manera individualizada. Es decir, todos juntos podemos sacar nuestro planeta adelante o hundirlo.