Parece que no hay tregua en el clan Pantoja. Después de verter unas polémicas declaraciones sobre su hermana, Chabelita Pantoja, Kiko Rivera ha intervenido en varias ocasiones en ‘Sálvame’ para pedirle disculpas. La última llegó unos días después de su cumpleaños y llegó a asegurar que había echado en falta a su familia. Este fin de semana, Asraf Beno ha vuelto a defender a su pareja y ha recalcado que los hechos del DJ son «injustificables». A pesar de esto, Luis Rollán se ha mostrado conciliador y ha salido a defender al hijo de Isabel Pantoja.

Asraf Beno ha vuelto a defender a Chabelita Pantoja en ‘Viva la vida’ dejando claro que a pesar de que se han dedicado un sinfín de descalificativos a lo largo de los últimos años, estos no se pueden comparar con las últimas declaraciones del DJ por las que aseguraba que había agredido a su hermana. «Isa no ha hablado mal de su hermano, ha dado opiniones sobre lo que ha vivido y lo que siente», confesaba. Ante esto, Luis Rollán tomaba la palabra y sacaba a la luz conversaciones que se habían hecho en el ámbito privado: todos han hablado mal de todos cuando estaban distanciados.

Para explicarse, el que fuera concursante de ‘Secret Story’ indicaba que recientemente había coincidido con Kiko Rivera y había podido hablar de sus polémicas declaraciones sobre su hermana y los motivos que había tenido para hacerlo. «Entiendo sus motivos, aunque no lo justifico, en parte sí lo entiendo«, comentaba el sevillano ante la cara desencajada del resto de sus compañeros. Además, indicaba que le había visto «algo jodido por el tema de la gota, anda con muletas».

«¿Cómo puedes decir que entiendes lo de Kiko? Entiendo que tengas un impulso, pero ¿te levantas y dices eso de tu hermana?», se cuestionaba Asraf Beno. Lejos de entrar en detalles, el amigo de Isabel Pantoja intentaba equiparar la situación por la que estaba pasando Kiko Rivera y Rocío Carrasco, aunque despertaba las críticas del resto del plantel de colaboradores, quienes hacían hincapié en que no se podía comparar.

Así defendió Irene Rosales a Kiko Rivera

El pasado fin de semana, Irene Rosales reaparecía en ‘Viva la vida’ y, consciente de que estaba en una posición difícil, sacaba las garras por su marido. «Ha cometido el fallo de decirlo públicamente, pero no hay que machacarlo como se le está machacando con ciertas palabras y adjetivos. No hay que lapidar a las personas. Mi marido ha hecho mal en decir esas declaraciones, no voy a entrar en un debate. La gente puede juzgar la entrevista, pero no ponerle ciertos calificativos a una persona«, comentaba.

De la misma forma, indicaba que todas las cosas que le parecía mal se lo hacía saber de puertas para adentro y sin tener que hacerlo de forma pública. «Si algo me parece bien o mal se lo digo a mi marido, pero él es adulto«, comenta. Además, sobre las especulaciones sobre una posible crisis en la pareja y una supuesta separación, la colaboradora de ‘Viva la vida’ niega cualquier tipo de rumor y deja claro que no tiene que dar ningún tipo de explicación.

Unas declaraciones que no sentaban bien a Chabelita, que reaccionaba de forma inmediata a través de su cuenta de Instagram. «Me he sentido destrozada estos días. Salí de la cama ayer para hacer el examen y aunque no tengo ganas de nada, quería deciros que mi corazón hoy se siente mas fuerte que ayer. Gracias por no normalizar las cosas«, expresaba la joven. La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ no puede dejar de dar las gracias por todos los mensajes de cariño que sus seguidores le han hecho llegar en estos días. Sin embargo, llama especialmente la atención uno de los comentarios que ha querido resaltar en su cuenta de Instagram en el que se señala a Irene Rosales como otra de las culpables de este machaque continuo hacia su persona. «Ella en la nube, cuando le llaman violento es por lo que él dice que ha hecho, xenófobo por lo que él dice, machista por sus declaraciones en exclusivas, mal hermano… por dónde empiezo… y todavía dice Irene Rosales que se le respete, solo puedo decir DEMÁNDALE«, se puede leer en el tuit de una usuaria sobre el que la joven ha mostrado su total conformidad citándolo con un emoji con el que da las gracias.