Desde que cumpliese la mayoría de edad, Lucía Rivera no ha parado. Su agenda de eventos es frenética. Vuelos para aquí, para allá, un acto, otro… algo que le acabó pasando factura en forma de estrés y que se tradujo en un brote de acné bastante considerable que hoy ha querido compartir con sus seguidores en Instagram.

La hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha querido dirigirse a sus fans para hablar sobre su piel y acerca de cómo consiguió superar este problema: “Siempre me preguntáis por la piel y nunca os cuento porque soy un desastre. ¿Cómo conseguí quitarme el acné? Hasta ahora no tuve la piel en condiciones y por eso no debo dar consejos. En abril del año pasado me salió un brote de acné brutal por estrés porque mi mente no para de pensar. Me apoyaba en los sitios y me dolía, no podía salir a la calle y me quería arrancar la cara”.

Lucía Rivera estaba desesperada y no sabía que hacer, hasta que dio con la solución definitiva: “Me mandaron aceite de árbol de té, cremas de todo tipo, de farmacias, de supermercados… me puse hasta máscaras de luces. Al final mi piel se hizo inmune y tuve que ir a un dermatólogo porque me eché tantas cosas que no me hacía efecto nada. Se me secaban los granos y volvían a salir”.

La joven modelo aconseja a todos que no llenen su cara de cremas y que desde el primer síntoma de problemas en la piel acudan al especialista: “Ahora ya estoy perfecta y mi consejo es que vayáis a un dermatólogo porque la gente habla sin saber y desde su propia experiencia. Ir y que se encargue bien de vuestra piel, porque yo tuve que tomar antibiótico. Ahora ya no me salen granos. Tenéis que tener paciencia porque es muy proceso muy largo, a mí me tardó un año”, concluye.