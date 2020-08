Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, se ha mostrado muy preocupada después de que el directo de su hijo preocupara a muchos de sus seguidores.

La salud de Camilo Blanes ha preocupado a muchos después de que hiciera un vídeo en las redes sociales donde se apreciaba que no estaba en su mejor momento. De hecho, el hijo de Camilo Sesto tuvo que eliminar el vídeo después de que todo el mundo se alarmaba por su estado de salud.

Este mismo lunes, su madre, Lourdes Ornelas, ha querido hablar sobre lo ocurrido, confirmando que su hijo Camilo no está en su mejor momento. De hecho, Lourdes ha querido dejar claro que ella está muy pendiente de su hijo, tanto que tuvo que hacer las maletas de manera apresurada para coger un vuelo de México con destino a Madrid para atender a Camilo Blanes.

«Yo estoy muy pendiente de Camilo, en México. Estoy totalmente pendiente, pero no puedo seguirlo por la calle, tiene 36 años. En México he tomado medidas fuertes, ha estado dos veces ingresado, de cogerlo y meterlo en una camioneta. He estado pendiente cada día, como he estado pendiente de sus discos. Camilo no ha estado solo en ningún momento. Camilo me tiene a mi y yo a él, no aplaudo nada de lo que hace», asegura preocupada en ‘Sálvame’.

Lourdes Ornelas ha reconocido en más de una ocasión que su hijo ha necesitado ayuda de profesionales: «No es fácil incapacitarlo, es un adulto. Puede hacer lo que quiera. Él llegó muy mal a México. Mi hijo ha estado dos veces ingresado, lo suben a la camioneta, va a un sitio de rehabilitación. Camilo no anda solo. Le han llegado a dar el alta. Esta enfermedad es para toda la vida, nunca puedes decir que la haya pasado. Lo mandaron a un pueblo de México, yo no quería que lo mandaran, porque es un pueblo hippie, no quería que lo mandaran allí, lo mandaron al peor sitio al que le podían mandar. Lo mandaron las personas que le rodeaban», cuenta sobre la etapa por la que pasa su hijo.

Ella está preocupada y no puede esconderlo. De hecho, ha confesado que no puede soportar verlo así: «Ya se han aprovechado de él mucho. No me siento orgullosa de esto, me da mucha tristeza verlo. Camilo es más que eso. No puedo verlo, me da mucha tristeza verlo así», apuntaba. Además, Lourdes ha querido recalcar que no quiere hablar del tema de la herencia del padre, a pesar de los intentos por parte de los colaboradores del programa.

Así vivió el momento en el que se enteró del directo en redes

En el momento en el que Camilo decía hacer un directo, en el que se le veía visiblemente afectado, casi sinpoder hablar y con la mirada perdida. Ella se encontra en México, donde reside y donde quiere estar, ya que es allí donde tiene a su familia y a sus amistades. «Él no está consciente cuando está así. Le mandé un mensaje para que dejara de ser su peor enemigo. Cuando está bien, él se da cuenta. Es muy difícil este tipo de casos. Lo apoyo en todo lo que puedo, estoy cansada, lo apoyo en todo lo que puedo. Siempre me dice que no va a volver a pasa», dice.

Lourdes no quiere esconder la realidad y cuenta cómo tuvo que hacer las maletas para poner rumbo a Madrid: «Llevamos mucho tiempo con esto. En México sé cómo solucionarlo, aquí se me viene encima. Yo no voy a vivir con mi hijo, vine a cuidar a mi hijo. Mi amiga me llamó cuando transmitió en directo y me fui corriendo para Madrid. Llegué y mi hijo estaba dormido. Me quedé allí. Hablé con él, es un tema recurrente. Para él va a ser bueno verse en este directo de Instagram. Esto hay que buscar ayuda. Gracias a Dios la hay, él tiene para eso», declara.

Lourdes espera que su hijo pida ayuda

En Madrid, Lourdes no se siente tan respaldada y asegura sentirse muy cansada: «Aquí yo me veo sola. En México no pasaba tanto, estaba con el disco, está mi familia. Estoy agotada, tengo ganas de irme a tomar el sol. Me veo sola, siento que no cuento con nadie. Yo estuve comiendo con él. La primera persona que tiene que reconocer esto es él, esto es para toda la vida, no es fácil. No soy una experta, sé mucho porque he leído mucho. Camilo no es este, él es noble, es otra persona. Lo ves ahí y dices madre mía», explica con preocupación.

Las palabras de Camilo tras el polémico vídeo

Camilo Blanes también ha querido pronunciarse sobre el vídeo que ha hecho saltar todas las alarmas quitando hierro al asunto: «Fue fruto del ocio y del momento», decía a una reportera ‘Viva la vida’. Sobre cómo se encuentra ha explicado que está «bien en general» residiendo en un lugar donde «se respira tranquilidad».