Francisco Rivera se ha visto envuelto en la batalla legal contra Isabel Pantoja, una guerra que ha dejado aparcada momentáneamente. Lourdes Montes es su gran apoyo

Lourdes Montes y Fran Rivera se han convertido en una pareja indestructible. A pesar de que no siempre ha sido de color de rosa, con el paso de los años han sabido luchar por su relación hasta convertirse en destructibles. De hecho, la diseñadora sevillana se ha convertido en el mejor apoyo del torero. Durante los últimos meses, Fran Rivera se ha visto envuelto en una batalla legal, junto a su hermano, Cayetano Rivera, contra Isabel Pantoja. Los hermanos Rivera Ordoñez siguen intentando recuperar los enseres personales de Paquirri tras su fallecimiento, que supuestamente Kiko Rivera habría encontrado en Cantora, la finca donde vive su progenitora.

Lourdes Montes ha apoyado a Fran Rivera en su batalla legal contra Isabel Pantoja

Desde que saliera a la luz esa información en el especial de Telecinco, ‘Cantora: la herencia envenenada’, que se emitió hace unos meses, Kiko Rivera rompió toda su relación con su madre y los Rivera Ordoñez comenzaron una batalla legal contra Isabel Pantoja. Una guerra que han dejado aparcada de manera momentánea debido a la suma de conflictos que se le están acumulando a la tonadillera. Fran y Cayetano han dejado aparcada esta guerra. Ya han pasado seis meses desde que se los reclamaran a través de su abogado depositando un requerimiento notarial.

En este tiempo, Pantoja respondió a la petición aduciendo que esta se basa en un documento privado de 1987, que no recuerda haber firmado, y se remite a la escritura de partición. Aún sin haber aclarado este asunto, ahora han tomado la decisión de aplazar su lucha contra la tonadillera. Se trataría de una cuestión de piedad. «Me apiado de ella. A mi sí me importa la situación anímica de las personas y esta mujer me da pena», explica el abogado de los toreros. «Ahora tiene mucho encima y viendo su situación, nosotros aparcamos. Esta señora está imputada en una querella en la que le piden 3 años de cárcel, tiene graves problemas con Hacienda», añadía.

El romántico mensaje de Fran Rivera a su mujer en estos momentos

Durante todo este tiempo Francisco Rivera ha contado con el apoyo indiscutible de Lourdes Montes. La diseñadora sevillana ha apoyado a su marido durante este tiempo en cada una de las decisiones legales que ha tomado. Sin cuestionarle nada, únicamente ha querido arroparlo en estos momentos complicados a los que se ha enfrentado y en la que ha visto como su marido se iba a enfrentar legalmente con la madre de sus hermanos.

Y Fran Rivera sabe lo que tiene. Prueba de ello es que hace tan solo unos días compartía un romántico mensaje dedicado a su mujer, Lourdes Montes. «Por la vida, se puede pasar de muchas maneras. Y te encontrarás con mucha gente, algunos aportarán más que otros. Pero a veces , se te cruza un hada madrina, una mujer llena de valores, única, que supera tus mejores sueños. Gracias por ser el timón, quien me guía al faro y me llenas a rebosar de amor», escribía en su perfil de Instagram junto a una foto de la pareja.