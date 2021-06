La diseñadora de moda ha desvelado las ganas que tiene de convertirse en madre otra vez justo cuando ha salido a la luz un problema judicial de su marido, Fran Rivera.

Lourdes Montes tiene ya dos hijos, fruto de su relación con Fran Rivera, pero parece que no se ha plantado. Ella misma ha desvelado las ganas que tiene de volver a ser madre. Lo ha hecho a través de una publicación en la que publicita una marca de ropa de bebés: «Qué ganas de tener un bebé para ponerle los barones de esta marca», escribe ella junto a un look típico para el bautizo de un bebé.

De esta forma, la diseñadora de moda hace públicas sus ganas de volver a ser madre junto a su marido, Fran Rivera, con el que tiene ya dos hijos en común, Carmen, que está apunto de cumplir seis años, y Curro, de dos añitos. Lourdes Montes siempre ha mostrado lo mucho que le gustan los niños y esta publicación se podría entender como toda una declaración de intenciones.

Justo ha compartido este deseo cuando ha salido una noticia complicada para su marido. El torero ha sido denunciado por una joven de 21 años, quien alegó que había existido un presunto delito de abuso sexual. Una denuncia que ha sido archivada al no encontrarse indicios suficientes que prueben los hechos, según ha explicado ‘El Cierre Digital’. Al parecer, no tenía fundamento jurídico y el testimonio de la chica no se sustentaba.

Lourdes Montes está siendo el mejor apoyo de Fran Rivera en estos momentos. La diseñadora de moda recibía de hecho hace unos días una declaración de amor por parte del torero, lo que hace ver que podrían estar planteándose la posibilidad de ¿ser padres de nuevo? «Por la vida se puede pasar de muchas maneras. Y te encontrarás con mucha gente, algunos aportarán más que otros. Pero a veces, se te cruza un hada madrina, una mujer llena de valores, única, que supera tus mejores sueños. Gracias por ser el timón, quien me guía al faro y me llenas a rebosar de amor. @lmontesoficial«, le dedicaba el torero a su mujer.

Ella es el gran apoyo de Fran Rivera durante las adversidades

En cuanto a la denuncia que han archivado, la denunciante mantiene que ella salió con Fran Rivera, su amigo y su amiga. Poco después la joven y Fran, siempre según su versión, se dirigieron al piso de estudiantes en el que ella vivía. Allí continuó el acercamiento y supuestamente se habría producido el abuso sexual que ahora es noticia. Después de esto, el novio de ella acudió a la vivienda y ella decidió denunciar y desplazarse a un hospital para que le hicieran un examen y analizaran cómo se encontraba. Tras esto la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional inició la investigación y llamó a declarar al torero, aunque él negó los hechos. Al igual que otros seis testigos que, según el citado medio, no observaron ninguna conducta irregular. Ahora, la instrucción ha sido cerrada y la denuncia contra Francisco Rivera archivada al no existir pruebas del supuesto abuso sexual.

Mientras tanto Francisco Rivera continúa en silencio. Ni él ni Lourdes Montes se han pronunciado acerca de lo sucedido, eso sí, la pareja continúa unida ante la adversidad, tal y como han demostrado en las últimas semanas.