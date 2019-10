Lorena Gómez está viviendo un gran momento personal. La artista ha encontrado la estabilidad sentimental junto a René, el hermano y representante de Sergio Ramos, y aunque no tienen planes de boda, la propia triunfita ha contado en más de una ocasión que no descarta casarse y tampoco tener hijos, sin que se sientan en la necesidad de pasar por el altar antes de convertirse en padres.

Ayer la artista acudió a la reapertura de unos conocidos cines madrileños y allí volvió a ser preguntada por su chico y su vida en general, pero su respuesta esta vez fue de lo más sorprendente. «Antes que todo va mi disco, que es lo que tengo ganas de que salga y lo vean y escuchen. Todo el mundo me pregunta por todas estas cosas (en referencia a su boda y a ampliar la familia) y yo siempre digo que primero el trabajo y que si tiene que venir todo lo demás, vendrá».

 

Así, Lorena ha dejado claro que el amor no nubla sus objetivos profesionales y que a pesar de encontrarse en una nube sentimentalmente hablando no ha frenado en su papel sobre el escenario, ni fallará a los miles de seguidores que acumula desde hace años. A pesar de esto, la cantante no pudo evitar confesar que aunque la boda no es su prioridad sí es algo que tanto ella como su chico hablan a veces y que coinciden en lo que les gustaría vivir: «Yo me veo más en una playa, todos de blanco. Nada muy formal, algo más hippy, nosotros lo hablamos y él coincide conmigo. La boda es algo que en algún momento llegará, o no».