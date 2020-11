Tras ser nombrada en ‘Cantora: la herencia envenenada’, la cantante ha roto su silencio sobre la herencia de Paquirri.

‘Cantora: la herencia envenenada’ está en boca de todos. El desgarrador testimonio de Kiko Rivera sobre su guerra con su madre, Isabel Pantoja, ha provocado que un sinfín de rostros conocidos se posicionen a favor (o en contra) de uno de los dos protagonistas. A este respecto, después de ser nombrada en el especial de Telecinco, Lolita Flores ha roto su silencio y ha dado su opinión sobre la última voluntad de Paquirri.

Horas después de intervenir en el especial de Mediaset en el que su hermano se estaba abriendo en canal, Fran Rivera ha publicado una imagen de su padre en su cuenta de Instagram en el que deja claro cómo se siente al respecto. «Tú has sido mucho más que todo lo que se está hablando. Te echo muchísimo de menos papá», escribía el colaborador de ‘Espejo Público’ junto a una antigua imagen de su progenitor.

A los pocos minutos de colgar la imagen, la publicación se ha llenado de comentarios. Entre ellos el de Lolita Flores, quien mantuvo una corta relación en su adolescencia con Paquirri y quien ha dejado claro que «el tiempo lo pone todo en su sitio«. Estas palabras llegan después de que el programa le pusiera a Kiko Rivera unos audios exclusivos de su abuelo en el que mostraba su preocupación por su nieto y en el que dejaba claro que si su hijo, Paquirri, se hubiera casado con Lolita, la historia hubiera sido muy diferente.

Entre lágrimas, Fran Rivera entraba en directo en el programa presentador por Jorge Javier Vázquez para dedicarle unas cariñosas palabras a su hermano. En concreto, el hijo de Carmina Ordóñez hacía hincapié en que su padre, Paquirri, estaría muy orgulloso de Kiko Rivera. Unas declaraciones que provocaban que el diestro continuara hablando con la voz entrecortada y que el DJ estuviera a punto de romperse. «Sufro mucho por ti y no me gusta verte así. Yo esto ya lo he sufrido en silencio por respeto a mi hermano«, decía el colaborador de Antena 3 casi sin poder hablar. «Es la primera vez en mi vida que estoy sentando en televisión y no sé qué decir», contestaba el hijo de la tonadillera con los ojos vidriosos.

A las pocas horas, Cayetano Rivera hacía lo propio y compartía en sus redes sociales una bonita foto en la que aparecía junto a Kiko Rivera posando delante de una foto en blanco y negro de Paquirri. «Hermano, siempre contigo ❤», escribía el diestro. Un mensaje al que Eva González y Lucía Rivera se han unido respondiendo con un emoji con forma de corazón.

La reflexión de Kiko Rivera tras su entrevista más desgarradora

Cerca de cuatro millones de espectadores estuvieron pegados frente al televisor mientras que Kiko Rivera se abría en canal y confesaba que se sentía dolido después de descubrir el pasado 2 de agosto que en la habitación de su padre de Cantora seguían sus pertenencias. Esas que desaparecieron en un presunto robo y que los hijos de Carmina Ordóñez se han encargado en pedir durante años.

Tras su catarsis en televisión, el DJ ha hecho uso de sus redes sociales para explicar cómo se sentía horas después. Refugiado en la música, el marido de Irene Rosales ha reconocido que en multitud de ocasiones se ha enfadado con el mundo y sintió odio hacia sí mismo. «Conozco la desesperación, las noches horribles de insomnio, las drogas y las pastillas para dormir, el vacío y la sensación espantosa de que nada tiene sentido.

Se lo que es tener el corazón roto. Conozco muy bien el miedo, la ansiedad, la ira y el resentimiento…«, escribe.

Kiko Rivera ha echado la vista atrás y ha rescatado una imagen de cuando era pequeño e inocente. Ante esto, su yo del futuro ha querido lanzarle un mensaje a su yo del pasado: «Cierra los ojos y observa al niño que eras, dile muchas veces que le quieres,que es valioso valiente. Dile que está bien equivocarse mientras se aprende (aunque sea tarde). Que estás a su lado. Que no tiene porque tener miedo de nada. Que todo va ir bien…».