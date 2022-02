Esta tarde del miércoles ha estado cargada de emoción para Marta López. Después de que una revista compartiera unas fotografías de ella junto a un ex de Alexia Rivas, ambas se veían las caras en el plató de ‘Ya son las ocho’. Lo que parecía que iba a ser la monumental, ha terminado siendo un momento de los más románticos en televisión con la aparición estelar del novio policía de Marta López. La colaboradora ha negado tener cualquier relación sentimental con el ex de su compañera, pero no se esperaba que su pareja de verdad entrara en directo a través de una videollamada para declararle su amor y darle todo su apoyo en un día tan complicado como ha sido este.

El novio de Marta López ha entrado en directo en el programa que ella trabaja

Estaba tan emocionada Marta López que antes de terminar la conversación con Rubén le ha pedido matrimonio en directo. Sí, habéis escuchado bien. Marta López le ha espetado un «¿te quieres casar conmigo?«. Pero, ¿qué ha ocurrido en el plató para que la colaboradora, rota en llanto, haya hecho esta romántica propuesta a su pareja de hace poco más de medio año? La ex de Alfonso Merlos no se esperaba que su novio policía entrara en directo en el programa de ‘Ya son las ocho’ para darle una sorpresa. Completamente alejado de los medios, es la primera vez que conecta con un espacio de televisión para apoyar y arropar a su novia.

Sonsoles Ónega le ha tapado los ojos a la colaboradora para que no viera quien iba a entrar por videollamada hasta que escuchara su voz. El novio de Marta ha comenzado a decir lo siguiente: «Quería aprovechar entrar aquí para tranquilizar a esa persona que está ahí y es tan especial para mí, que sé que lo estás pasando muy mal por todas las cosas que han salido. Yo lo sabía todo. Marta y yo tenemos una relación de pura confianza. Ella me cuenta absolutamente todo. Yo sabía que eran amigos y que habían quedado», ha comenzado a decir el novio de Marta, mientras ella se rompía en llanto al escucharlo.

La colaboradora se derrumba al escuchar el romántico mensaje de Rubén, su pareja

«Quiero decir que Marta y yo estamos juntos, que nos queremos mucho y estamos más unidos que nunca. Que te quiero mucho cariño, que no lo pases mal por estas cosas y que te espero en casa», terminaba diciendo Rubén mientras se escuchaba a una Marta llorando de forma desconsolada. «Te quiero mucho y siento mucho lo que tienes que estar pasando por mi culpa. Yo no me voy a quitar la parte de culpa que tenga, pero lo siento muchísimo. Te quiero con locura, eres lo mejor que he conocido en mi vida y siento que lo estés pasando mal», le ha respondido ella, entre lágrimas.