Un nuevo miembro del clan Pantoja sale en escena. En este caso es la hermana de Doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, quien asegura que no puede ver a su hermana

Cuando parecían que las aguas se habían calmado en Cantora, un nuevo miembro del clan Pantoja sale en escena para protagonizar un nuevo capítulo en el que Isabel Pantoja vuelve a ser la protagonista. En esta ocasión es Magdalena Clavero, la hermana de padre de Doña Ana, la madre de la tonadillera. La mujer aparece en ‘Sálvame’ para reclamarle a la artista que le permita ver a su única hermana, a quien no ha podido volver a ver desde hace muchos años. Magdalena no puede evitar emocionarse y terminar llorando hablando sobre la poca relación que tiene con ella.

Este viernes, Isabel Pantoja vuelve a convertirse en noticia. Magdalena ha mantenido una conversación telefónica con los periodistas de ‘Sálvame’con un desgarrador testimonio donde suplica a los hijos de Doña Ana que le permitan ver a su única hermana. «Mi sobrina Maribel, Isabel Pantoja, no me deja ver a mi hermana. Y es que la pena que yo tengo», comienza diciendo. «¿Qué no me ha tratado bien como hermana? Pues no». «A mis hermanos y a mí nos han ignorado, no nos han tratado bien», sentencia Magdalena.

La hermana de Doña Ana asegura que Isabel Pantoja no le deja entrar en Cantora

Lo único que Magdalena Clavero reclama a la familia, y sobre todo a Isabel Pantoja y Agustín Pantoja, es que le permitan ver a su hermana. «Hará 7 u 8 años que no me dejan verla. Cuando ella vivía en Sevilla, en frente de la Feria, nos veíamos muchas veces. Yo la llevaba a ver al Gran Poder, pero desde que se la llevaron a Cantora no me han dejado verla», cuenta llorando. «Mi hermana es la única y yo siempre he querido ir a verla, quería ir a verla y no me han dejado». «Yo sé que se va a morir y no me van a dejar verla«, explica.

Hay que recordar que Doña Ana se encuentra en Cantora junto a sus hijos, Isabel Pantoja y Agustín Pantoja. De hecho, debido a su delicado estado de salud, si antes la protegía y eran contadas las salidas de Cantora y las personas que podían entrar a la finca, ahora con la pandemia la tonadillera está mucho más pendiente de su madre. Seguramente, a la tonadillera no le hará ni pizca de gracia que esta tarde se esté hablando de su madre, Doña Ana, a quien siempre ha protegido. Sobre todo en los últimos años.

Según Mgdalena, Isabel Pantoja tendría «retenida» a su madre, Doña Ana, y le habría separado de sus hermanos y el resto de familiares. Por este motivo, ha decidido aparecer en ‘Sálvame’ para hacer pública la situación y pedir a la familia que le permitan volver a ver a su hermana. Hay que tener en cuenta que tienen diferentes apellidos porque Magdalena llevaría el apellido de su madre, que sería de otra relación que el padre de Doña Ana tuvo en su momento.