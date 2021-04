¿Ha mentido al decir que se puso en contacto con Rocío Carrasco? SEMANA ha tenido acceso a pruebas que demuestran si la joven telefoneó o no a su madre.

Mucho se ha hablado en los últimos días del llamamiento público de Rocío Flores a su madre en ‘El programa de Ana Rosa’. El pasado viernes, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco reveló en el plató de Telecinco que había llamado por teléfono a su madre «dos veces» y que ésta no le había contestado el teléfono. «Mamá, lo he intentado por activa y por pasiva. De manera privada. Aquí se ha llegado a cuestionar que yo después de ‘Supervivientes’ no me he puesto en contacto con mi madre. Eso es mentira», decía. «Ayer volví a llamar a mi madre. Otra vez. Dos veces. Y veo ya que la única manera real de poder contactar con ella es públicamente».

SEMANA ha podido saber que Rocío Flores sí llamó a su madre

Entonces lanzaba unas palabras que han desatado una oleada de comentarios: «Mamá tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí. Tu hija y tu hijo. Levanta el teléfono. Llámanos. Habla con nosotros. Siéntate con nosotros. De verdad. Deja de lado todo esto y habla con nosotros en casa. Vamos a aclarar las cosas pero no quiero más daño», sentenciaba. «Ya no puedo más y lo digo de corazón. Tal y como lo siento. De verdad. Basta. Ni puedo yo ni puede David. Está siendo todo muy injusto». Y aunque su relato parecía sincero, ha provocado un sinfín de críticas en televisión y en especial en las redes sociales, donde la han juzgado muy severamente. Muchos han cuestionado su súplica a su madre. Tanto internautas como colaboradores tienen dudas: ¿Realmente se ha puesto en contacto con su progenitora? ¿Lanzó ese mensaje como cortina de humo para poner a su madre en una tesitura incómoda? Han sido tantas las interrogantes que la joven lleva días siendo trending topic en Twitter, donde su nombre es tendencia constante.

No cabe duda de que si Rocío ha engañado o no sobre su madre es un asunto de máximo interés. ¿Miente con lo de las llamadas? En SEMANA tenemos la respuesta. Esta revista ha tenido acceso a información privilegiada que nos ha ayudado a comprobar que, en efecto, esa llamada a su madre de se produjo. Es cierto: existen pruebas que así lo demuestran.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, en SEMANA hemos podido confirmar que no hay lugar a dudas. Rocío Flores realizó un par de llamadas a su madre. Por mucho que las redes ardan sobre esta cuestión, no queda margen para el error. Tras nueve años sin hablarse con su madre, la nieta de Rocío Jurado ha intentado dialogar con su madre. Pero esta no le ha devuelto la llamada. Al menos, hasta la fecha.

En cuestión de horas conoceremos qué tiene que decir Rocío Carrasco al respecto. Una de las incómodas preguntas a las que tendrá que responder la empresaria será el motivo por el que no ha hablado aún con su hija, pese a las innumerables peticiones por su parte de establecer un diálogo con ella. El culebrón continúa…