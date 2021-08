Leticia Sabater habla de su docuserie y los “hombres importantes” que podrían aparecer

Leticia Sabater quiere seguir los pasos de Rocío Carrasco, con la que ha compartido pupitre durante sus años de juventud como escolares. La presentadora y ahora cantante entiende el motivo que empujó a la hija de Rocío Jurado a “contar su verdad para seguir viva”, lo valora, pero no quiere repetir su ejemplo. Ha explicado con detalle en qué consiste la serie documental que se está preparando sobre su vida, pero en la que ella misma está trabajando para controlar lo que se cuenta y lo que seguirá manteniéndose en un cajón guardado a buen recaudo. Más allá de repasar los 25 años de carrera como presentadora, cantante y actriz tanto en España como fuera de nuestras fronteras, Leticia Sabater también atajará cuestiones tan personales como los hombres que han pasado por su vida. Pero no todos.

Leticia Sabater ha guardado como un tesoro el nombre de “hombres importantes de este país” que han pasado por su alcoba y, también, por su corazón. Ahora detalla en el vídeo que acompaña a estas líneas que “es verdad que he salido con gente muy importante durante toda mi vida, con una persona que ha mandado en el país durante muchos años”. Eso sí, no quiere desvelar su identidad, aunque da pistas sobre quién podría tratarse, porque “son gente discreta que no quiere salir en ningún sitio y yo lo respeto. Para mí esas personas son sagradas”, dice. Ahora bien, hay otros hombres importantes que han pasado por su vida dejando huella, a veces con especial dolor y de manera trágica, que sí tendrán un hueco destacado en el documental que repasará su vida.

Leticia Sabater ha querido dejar claro que, en su caso, la docuserie sobre su vida no será una cuestión de dinero: “Para mí el dinero no lo es todo. Quiero que quede claro”. Es por ello que se desvelarán algunos secretos, pero no todos y es que la polifacética artista sabe gestionar lo que sabe y lo que calla para mantenerse viva en los medios, ahora con el formato puesto de moda por Rocío Carrasco para acercar al público con todo lujo de detalles lo que ha sido su vida y lo que será a partir de su emisión, de la que aún no se conoce fecha de estreno.