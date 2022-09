Los últimos acontecimientos en el clan Ortega Cano han provocado un enorme revuelo entre los familiares del torero. La visita sorpresa de Jorge Javier Vázquez a la casa de Conchi, hermana de José Ortega Cano ha provocado reacciones en cadena entre sus allegados. A todo esto se suman las nuevas declaraciones que hará Gema Aldón en Telecinco. Este viernes, la hija de Ana María Aldón, se sentará en el ‘Deluxe‘ para soltar nuevos detalles sobre la relación de su madre y los allegados del torero. Ante este panorama, Leonor, hija de Conchi y sobrina del matador, ha intervenido en directo en ‘Sálvame‘ para aclarar algunos temas. «Estoy muy disgustada porque me dicen que va a salir la señorita esta diciendo que va a hablar de mí», ha arrancado diciendo.

Leonor ha explicado que Gema Aldón no puede ofrecer muchos datos sobre ella porque apenas han tenido contacto: «La conocí dos días en Marbella antes de que se casaran (Ana María y Ortega Cano). Yo no me me dedico al medio, me dedico a peinar. Yo no he hablado con ella jamás. Esta chica no me conoce a mí de nada, jamás he hablado con ella. Y yo jamás he filtrado información de ella. No ha compartido conmigo mesa».

Leonor, la sobrina de Ortega Cano: «Que tenga cuidadito con el camino»

Asimismo, ha revelado que no tiene relación con Ana María Aldón. Tampoco con su hija: «Ella vino a mi casa y mi tío no había ni empezado a convivir con Ana María. Eso fue hace como 11 años. No me interesa la vida de nadie. Pero de tanto llamar a la puerta, el cura abre… Que tenga cuidadito con lo que dice, porque al final se va a saber la verdad de todo. Ella sabe lo que ella dijo».

Indignada ante las palabras de Gema Aldón sobre su familia, ha dejado caer que no piensa tolerar que se digan cosas que no son ciertas: «No me interesa la vida de nadie. Me interesan mi trabajo y mis hijos. La segunda persona que conoció a Ana María Aldón fui yo. Sé cómo la conocí y dónde».

«Ana María no me tiene que caer ni bien ni mal»

Sobre la crisis matrimonial entre la modista y el diestro, Leonor apunta: «Ana María no me tiene que caer ni bien ni mal. Las cosas personales de cada uno… Cada uno elige lo que quiere«. También ha recordado que nadie de la familia Ortega Cano cuestionó jamás a la colaboradora de Telecinco cuando empezó su idilio con el de Cartagena, ni que nadie tuviera recelos al quedarse embarazada del hijo que tienen en común: «Jamás se puso en duda. Ella quería un hijo y mi tío, también». Por último, ha felicitado a Jorge Javier Vázquez por el trato que dio a su madre Conchi al presentarse en su domicilio: «Me pareciste respetuoso y educadísimo con mi madre y te lo voy a agradecer siempre».