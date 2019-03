La atrevida respuesta de Laura Pausini sobre la relación de Malú y Rivera

1 Albert Rivera se pronuncia sobre su relación con Malú

“Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía”, le explicó Albert Rivera, a Carlos Herrera. El político prefiere no entrar a valorar las últimas informaciones, aunque ni desmiente ni confirma la misma.