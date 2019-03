"Si ella no habla no tengo que hacerlo yo. Disculpa Malú pero te quiero mucho, tú ya lo sabes", ha dicho la italiana.

Hace tan solo unos días tras desvelarse la nueva relación de Malú y Albert Rivera, una noticia que dio en exclusiva la revista SEMANA, Laura Pausini ofreció unas sonadas declaraciones al respecto. “Me parece muy bien”, comentaba a la prensa durante los Premios Dial. La siempre espontánea italiana -que fue compañera de la intérprete española en el programa ‘La Voz’- se mostraba contundente al respecto. “La chica quiere follar, ya está bien, ¡Brava, Malú!”, afirmaba.

Tras el revuelo que causaron estas palabras, la cantante se ha retractado y ha decidido pedir perdón a su excompañera. En esta ocasión elegía el concierto benéfico de Cadena 100 para manifestarse de nuevo sobre el tema. “Hablamos muy a menudo. pero creo que no es justo que continúe hablando de ella. Ya he hecho una mala cosa”, aseguraba. Explicaba que desconocía por completo la relación, incluso no sabía quién era Albert Rivera, y no quiere seguir opinando sobre su vida privada.

Para zanjar la polémica pidió disculpas públicamente a través de la prensa a su compañera y amiga: “Si ella no habla no tengo que hacerlo yo. Disculpa Malú pero te quiero mucho, tú ya lo sabes”, dijo.

En esta ocasión, Laura Pausini también tupo tiempo de mandar un mensaje de ánimo a la madrileña por la lesión que continúa arrastrando desde el pasado mes de octubre y que la tiene alejada de los escenarios. Afirmaba que ella misma es una fiel seguidora de Malú y que se trata de una artista “muy importante de este país”. “Tengo su música y quiero que esté bien”, decía. Tras sufrir un caída durante uno de sus ensayos, se rompió los ligamentos de su tobillo derecho, motivo por el cual tuvo que pasar recientemente por el quirófano.