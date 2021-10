La hija de Kiko Matamoros ha querido hacer una confesión cuando se encuentra en el octavo mes de embarazo: le duele mucho la espalda y no sabe cómo aliviarlo.

Laura Matamoros no está pasando su mejor momento. Aunque hasta ahora ha vivido un embarazo envidiable, la recta final se le está haciendo más pesada. La hija de Kiko Matamoros ya empieza a notar las consecuencias de estar en el octavo mes de embarazo y ella misma ha querido compartir con sus seguidores de qué se trata el malestar que sufre desde hace unos días.

«Hasta ahora el embarazo había ido fenomenal no, lo siguiente. No tenía ninguna molestia, ningún dolor… Pues bien, ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más. Tengo unos dolores en las lumbares y en el coxis que me puedo morir. Además, falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada. Pero bueno, ahí estoy», ha empezado diciendo en sus redes sociales.

La ‘influencer’ no encuentra el truco para encontrarse mejor: «Ya no sé qué hacer. Me he comprado una manta eléctrica, he empezado con las clases de pilates, estiramientos… Me están viniendo muy bien, pero la verdad es que no puedo más… Quiero llorar del dolor», confiesa con cara de pena. Parece que la recta final del embarazo le está superando y lo ha querido compartir para ver si alguien comparte con ella algún método para encontrarse mejor.

Laura Matamoros está viviendo una recta final de embarazo dura

Junto a estos vídeos, Laura ha dado algunas pinceladas de cómo está pasando estos días. «No puedo más y eso que el bebé solo pesa 1.200 kg. A ver si con los entrenos y estiramientos voy mejor. Os voy contando, pero por ahora me cambiaba de espalda», ha dicho entre risas, aunque preocupada por cómo está llevando el último mes de embarazo.

Después de hacer algunos recados fuera de casa, Laura ha llegado y no ha dudado en poner remedio a el dolor de espalda que tiene desde hace unos días. Se ha tumbado en el sofá y se ha puesto la manta eléctrica para calmar la molestia con calor. Se trata de un calor seco que va directo a la zona afectada. Espera encontrarse mejor con el paso de los días, ya que está poniendo todas sus ganas para aliviarlo.

La manta eléctrica está siendo un buen remedio para calmar el dolor

Hace apenas unos días volvía a compartir con sus seguidores que estaba sobrepasada con el embarazo. En esta ocasión era a raíz de la cantidad de trabajo que tenía y que no podía compaginar con ciertos malestares que ya sufre al estar en la recta final de su embarazo. «Llevo unos días un poco desconectada… Estoy fatal de la acidez. No sé si es que en este último trimestre, que es el tercero, aparece con más frecuencia y con más fuerza, porque es horroroso. A parte el agotamiento físico y mental que tengo en encima… No sé, es como que está pudiendo conmigo totalmente estos últimos días el embarazo. Pero ahí estoy. Necesitaba desconectar», desvelaba convencida de que sus seguidores la entenderán.

La joven ‘influencer’ quiso destacar que llevaba días con mala cara, lo que le obligaba a recurrir a los filtros de las redes sociales: «No sé si veis mi cara. Imaginaros mi cara sin filtro, pero es que es un horror. Y nada, tengo muchos proyectos nuevos y que todavía no puedo contaros. Por eso estoy un poco desaparecida, porque estoy un poco saturada».