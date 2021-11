Laura Matamoros está en la recta final de su embarazo, pero sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales. Este miércoles acudía a un evento, donde presumía de barriguita de embarazada con un vestido ceñido. Como acostumbra a hacer, la hija de Kiko Matamoros no dudó en hablar de Mery Turiel, que podría ser la nueva pareja de su hermano, Diego Matamoros.

Se ríe cuando le preguntan por su nueva ‘cuñada’, Mery Turiel, que podría haber empezado una relación con su hermano. Aunque intenta cambiar de tema, Laura Matamoros se ve en la obligación y termina definiendo con mucho cariño a la ‘influencer’: «Es fantástica, pero… Es encantadora. La verdad es que a mí es una de las niñas que mejor me cae», asegura rotunda.

Durante las últimas semanas, Diego Matamoros está siendo protagonista de rumores que apuntan a que podría haber empezado una relación con Mery Turiel. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado y tampoco ha desmentido la noticia, pero las palabras de Laura sobre la ‘influencer’ hacen suponer que están juntos.

Laura Matamoros habla de la ‘influencer’ Mery Turiel

Vídeo: Europa Press.

En esta aparición, Laura Matamoros ha hablado de cómo está viviendo la recta final de su embarazo. Sale de cuentas el próximo 27 de diciembre, pero ella espera que se adelante porque está ya muy cansada y está sufriendo las consecuencias de llevar ya mucho peso.

«Hay mucha diferencia entre este embarazo y el de Mati, nada que ver. Estoy nerviosa, he de reconocer que sí pero no solo por el parto, por la llegada del bebé, el cambio de uno a dos», ha confesado. Y es que ahora su vida va a dar un cambio radical, ya que tendrá que lidiar con un niño que no para y su bebé recién nacido.

Precisamente ha hablado de cómo lleva Matías, su hijo, la llegada de un hermanito: «De momento estoy muy sorprendida, está fenomenal, lo está llevando genial, es un amor que desprende hacia él, dice mi hermanito todo el rato, cómo le habla, estoy encantada pero sí que me da un poco de temor».

Está viviendo con nervios las semanas previas al parto

El que también está deseando que llegue su bebé es Benji Aparicio, del que habla Laura Matamoros. Ahora que se ha desvelado que se va a llamar como él, Laura reconoce lo ilusionado que está el chef con que su hijo pequeño se llame igual que él. Ahora toca una etapa de cambios, no solo por la llegada de su bebé, también porque tiene otros proyectos entre manos, como la apertura de un nuevo restaurante en Madrid: «Él está con nuevos proyectos también así que es muy importante, son muchos cambios para todos, pero todo es muy bueno».