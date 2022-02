Laura Matamoros lleva casi dos meses siendo madre por segunda vez, lo que le ha llenado de felicidad. Ahora que ya está habituada a su nueva vida, la hija de Kiko Matamoros ha encontrado el momento perfecto para hablar con su más de un millón de seguidores en Instagram. La joven ha contestado algunas preguntas y no ha dudado en hablar de una de las polémicas más tratadas en las redes sociales.

¿Pecho o bibe? Muchas famosas que se han convertido en madre y que han decidido por cualquier motivo no dar el pecho a sus bebés han tenido que lidiar con mensajes que critican esta decisión. Laura ha sido una de las que han recibido comentarios duros sobre este tema y ahora ha explicado el motivo que le llevó a tomar la decisión de dar el biberón a su hijo pequeño.

«Creo que está a la orden del día juzgar a la gente por todo y cada uno es libre de optar por cualquier decisión en su vida. Pero parece ser que mucho más si eres madre. Le doy leche de fórmula porque me fue fenomenal con Mati y quise repetir. También he de reconocer que para mí no es fácil psicológicamente asimilar dar el pecho. Admiro a todas las madres que lo han hecho pero no por ello soy peor o somos peores», ha declarado rotunda.

Laura Matamoros reabre el debate de si dar pecho o biberón

No ha dudado en confesar que aunque tomó la decisión de dar el biberón admira a las madres que dan el pecho a sus hijos. Ella eligió dar el biberón a su hijo mayor y es algo que ha querido repetir con el segundo. De esta forma, se turna con su pareja, Benji Aparicio, que también puede dar el biberón a sus hijos. Con esta confesión que ha compartido en sus redes sociales, Laura Matamoros espera que nadie más la juzgue por haber tomado la decisión que ha tomado en cuanto a la alimentación de su hijo pequeño.

Pero no es el único tema del que ha hablado Laura Matamoros. La joven ha tenido que contestar también las dudas de muchos seguidores sobre cómo lleva su hijo mayor haberse convertido en hermanito mayor. Sorprendentemente, Matías se lo ha tomado muy bien y ha aceptado la llegada de su hermano con la mejor cara. «La verdad es que no, que no ha tenido celos con Benji. Lo quiere mucho. Y tampoco hemos dejado de hacer planes con Mati para que no se sienta desplazado. Por ahora podemos decir que no tiene celos, también el bebé está durmiendo casi todo el día. Veremos a ver cuándo se espabile un poco más B», dice con un emoticono con los dedos cruzados, esperando que la cosa siga igual.

A continuación, os enseñamos todas las preguntas y respuestas de Laura Matamoros.