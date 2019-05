Laura Matamoros y Daniel Illescas se casan por sorpresa en Cuba

6 ¡Se nos casan!

Las cuentas oficiales de los ‘influencers’ ardían durante la ceremonia. Y es todos quisieron compartir con sus miles de seguidores este momentazo. «¡Se nos casan!», escribían algunos de ellos. Además, compartieron vídeos de cómo se celebró la ceremonia.

La pareja se dirigió unas palabras muy bonitas: «Sabes que te quiero muchísimo, no solo para ahora, sino para el resto de mi vida», le dijo Daniel Illescas a Laura Matamoros. La hija de Kiko Matamoros no dudó en contestarle: «Ya sabes que eres el hombre de mi vida, te quiero para toda la vida también. Quiero que formes parte de mí hasta que me muera, me alegro mucho de haberte conocido y eres lo mejor que tengo», decía emocionada.