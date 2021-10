«Felices 2 años al amor de mi vida. Lo que disfrutó ayer Roma no tiene nombre», ha señalado la ‘influencer’ en redes.

«Un día increíble», así ha definido Laura Escanes el segundo cumpleaños de su hija Roma. La pequeña vivió una jornada inolvidable rodeada de familiares y amigos. Todo estaba cuidado al detalle en esta fiesta que le habían organizado sus orgullosos papás: la decoración, la comida, la zona infantil… Sin duda, un gran día que tanto la ‘influencer’ como su marido, Risto Mejide, han querido compartir con sus seguidores.

La benjamina de la familia disfrutó al máximo y contó con la compañía de su hermano mayor, Julio, el hijo que el presentador tuvo con la periodista Ruth Jiménez. Los globos fueron protagonistas, también una mesa de dulces que hizo las delicias de grandes y pequeños. La fiesta, que tenía como temática el mundo de la selva, estaba decorada en tonos verdes. A destacar la increíble tarta de cumpleaños estilo fondant donde se posaban muchos animales: elefantes, tigres, monos…

La felicidad de Laura Escanes era más que evidente y lo denotaba su amplia sonrisa. «Felices 2 años al amor de mi vida. Lo que disfrutó ayer Roma no tiene nombre», señalaba en redes. La pequeña llevaba un coqueto conjunto compuesto por una camisita beige con florecitas y unos divertidos pololos en verde, a juego con la decoración. Portaba, además, una corona con su nombre y, con prismáticos incluidos, se convirtió en una gran exploradora de esta animada selva.

La zona infantil se organizó en torno a unas mesas y sillas de bambú donde cada uno de los niños invitados contó con unos regalitos. Unos cuadernos y pinturas para colorear y unos prismáticos. La jornada nos deja preciosas imágenes como a la ‘influencer’ cogiendo por los aires a su pequeña o la foto de familia del matrimonio. Cabe recordar que Laura Escanes y Risto Mejide llevan cuatro años como marido y mujer, se dieron el «sí, quiero» el 20 de mayo de 2017.

Una etapa difícil

Una jornada en la que Laura Escanes se ha evadido de sus problemas. Hace tan solo un mes que la ‘influencer’ compartía en redes un significativo ‘post’ donde revelaba que no estaba atravesando un buen momento a nivel personal. «No os voy a mentir, he pasado épocas mejores. Hay muchas batallas que no cuento por aquí, supongo que para proteger a los míos, para protegerme a mí», se sinceraba con su fiel séquito de fans.

Reconocía que el último año había atravesado por momentos de «mucha debilidad, muchas dudas sobre infinitas cosas, muchos miedos, inseguridades y pérdidas de gente que he querido y querré siempre». Aprovechaba para dar las gracias a su familia y a su marido. «Por aguantarme cuando no me aguanto ni a mí misma». También añadía que necesitaba un descanso de las redes. «Hace 10 días eliminé la aplicación de Instagram de mi móvil. Desde hace más de 6 años que nunca había hecho eso».