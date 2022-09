El pasado domingo, Risto Mejide y Laura Escanes emitieron un comunicado anunciando su separación después de más de siete años juntos y una hija en común. Desde su publicación, la influencer había permanecido en silencio hasta hoy. Laura Escanes se encuentra en Madrid por motivos de trabajo. Además, ha aprovechado su viaje a la capital para reunirse con un grupo de amigas e intentar despejarse tras su separación. No están siendo momentos fáciles para ella. Prueba de ello son las siguientes imágenes que compartimos con vosotros. Laura Escanes ha reaparecido por las calles de Madrid con el rostro serio. Le preguntamos por cómo se encuentra tras su separación, además de en qué punto estaría su relación con el publicista. ¿Quieres ver su reacción? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La influencer no quiere hablar al respecto sobre su situación sentimental. Acompañada por una amiga, llega a su vehículo y se sube sin querer hablar con los medios de comunicación que se encuentran en las inmediaciones y se interesan por ella. Tal y como confirma su semblante, muy serio, no están siendo días fáciles para ella. Sin embargo, saca fuerzas de donde no hay para seguir con su agenda de compromisos laborales que le ha llevado hasta Madrid. Laura Escanes ha compartido algunas instantáneas de los momentos vividos en la capital a través de sus redes sociales, donde cerca de dos millones de seguidores siguen de cerca sus pasos.

Así anunció Laura Escanes su separación con Risto Mejide

«No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post 82627292 veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que, de la manera que sea, nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido 7 años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor ❤️ Os queremos. Pedimos respeto en estos momentos tan delicados, para nosotros y nuestra familia 🙏🏼 Gracias. Siempre», escribió junto a una fotografía de la pareja en blanco y negro.