3 Crítica con el concurso de su compañera en 'GH VIP 7'

Ahora que Mila permanece en ‘GH VIP 7’, Lydia no ha tenido reparos en criticar su concurso. «El que seamos compañeras o amigas no está exento de que digamos que Mila no lo está haciendo bien», ha manifestado.

‘Sálvame’ cumple 10 años: los 15 momentazos que han dejado para la historia de la televisión