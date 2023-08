Las fotos de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva antes de su muerte (y el álbum de su boda)

Mario Biondo falleció el 30 de mayo de 2013. El cámara italiano fue hallado en su domicilio sin vida, cuando solo tenía 30 años, dejando viuda a Raquel Sánchez Silva. Aunque la presentadora de televisión ha estado en el punto de mira de la familia de Mario en multitud de ocasiones, ella ha conseguido mantenerse al margen. En especial, durante los últimos años. El jueves 3 de agosto vuelve a estar en primera línea mediática debido al estreno del documental de Netflix 'Las últimas horas de Mario Biondo', pero ¿cómo fue su historia de amor? A continuación no solo te mostramos las últimas fotos que figuran de ellos, de hecho, están fechadas en pocos días antes del fallecimiento de Biondo, sino que también rescatamos las de su boda y algunas de su noviazgo, fotos en las que derrochaban complicidad.

Se conocieron dos años antes de su fallecimiento. En concreto, ambos coincidieron en la grabación de 'Supervivientes' en el año 2011, donde ella trabajaba como presentadora y él como cámara. Un amor que comenzó en el paraíso de Honduras y sobre el que la propia Raquel se confesó en su blog: "Hugo, subdirector de este programa, amigo y autor de muchas de estas fotos, siempre me dice ‘Supervivientes te va a cambiar la vida’. Y ahora puedo decir que es posible que tenga razón". Dicho y hecho, pues allí encontró el amor.

El deseo de Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva

Meses después, el 22 de julio de 2012, Mario y Raquel Sánchez Silva se casaron en Sicilia y lo hicieron ante sus seres más queridos. Tenían ganas de formar una familia, un deseo que se vio truncado tiempo después y cuyo golpe traspasó fronteras. Ninguno de los dos hubiera imaginado este final para su relación. "No le exijo nada a la vida, sólo le pido eso (...) Es el mejor hombre de la Tierra y es mil veces mejor que yo", dijo Raquel antes de que todo saltara por los aires. El cuerpo de Mario Biondo apareció colgando de una estantería, imagen que posteriormente se hizo viral en las redes sociales.

Ahora se han cumplido 10 años de su muerte y la plataforma Netflix ha sacado adelante un documental que no es del agrado de su familia. El criminólogo Óscar Tarruella ha sacado a la luz todo lo que cree que no se tratará en el espacio de televisión que está a punto de ver la luz. No te pierdas las imágenes de Raquel Sánchez Silva y Mario Biondo cuando todavía estaban juntos.

1 de 7 Imagen de ambos pocas semanas antes de que Mario Biondo muriera La fotografía fue tomada en el aeropuerto de Madrid, imagen muy asidua en ellos, ya que eran tremendamente viajeros. 2 de 7 Solían mostrarse cómplices cuando creían que nadie les veía Esta imagen corresponde a Formentera, una escapada exprés en la que no dejaron de dedicarse carantoñas. 3 de 7 Nadie imaginó este final para la pareja Mario Biondo fue encontrado en su casa dos años después de que su relación comenzara. Estaban casados y tenían planes de formar una familia. 4 de 7 Tras participar en 'Supervivientes' comenzaron su noviazgo Un romance que acabó en boda. Estaban pletóricos, de hecho, Raquel no dejaba de dedicarle también piropos públicos. 5 de 7 Se casaron en el verano de 2012 Acudieron rostros conocidos como, por ejemplo, Boris Izaguirre. Las enormes sonrisas de los novios dejaban ver lo felices que estaban ambos. 6 de 7 Las palabras de la novia "El día de nuestra boda. Emocionados, rodeados de familia amigos y felicidad. Un beso para todos desde Taormina", dijo. 7 de 7 La madre de Mario, Santina, llevó a su hijo al altar Poco después ambas se encarnaron en una guerra sin cuartel que todavía no ha terminado. En numerosas ocasiones la familia del italiano ha dejado caer ciertas insinuaciones sobre Raquel, tal y como dejan ver por ejemplo estas palabras. "Si la conciencia de Raquel Sánchez Silva está tranquila, no debe temer a las nuevas pruebas", dijo Santina.