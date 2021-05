«Eres una grande, le pese a quien le pese», es el mensaje que le ha hecho llegar un seguidor a la tonadillera ante los difíciles momentos por los que pasa.

Semana a semana, Isabel Pantoja se encuentra más cómoda dentro de su papel de mentora en ‘Top Star’. La tonadillera se está mostrando tal y como es y, además de mostrar su característico carácter, no puede evitar emocionarse con los cantantes que pisan el escenario. En la emisión de este sábado, uno de los artistas ha conseguido hacer llorar a la cantante después de cantar su versión de «Es mi madre», un tema de Agustín Pantoja dedicado a doña Ana.

Isaac, el concursante de la categoría ‘Vivo por ella’, aseguraba que se subía al escenario para cantar delante de una de las personas más importantes de su vida, Isabel Pantoja. Así, el joven cumplía el sueño de poder conocer a la artista y para ello se ponía frente a ella a interpretar su propia versión de «Es mi madre». A los pocos minutos de comenzar a sonar la melodía, la tonadillera, presa de la emoción, se tapaba la cara con las manos y comenzaba a llorar.

Al finalizar la actuación, Isabel Pantoja, completamente derrumbada, se dirigía al concursante y le agradecía que hubiera cantado una tema tan especial para ella. «Lo que me faltaba era escuchar la canción que yo le canto a mi madre. Quiero explicarte que me ha hecho muchísima ilusión que cantes este tema, ni me lo han escrito a mí ni nada. Lo ha hecho un gran artista como es mi hermano, Agustín Pantoja. Él la grabó y yo la canté para ella. Me ha hecho muchísima ilusión, la has cantado con todo el corazón, yo lo paso igual de mal cuando la canto», explicaba la madre de Kiko Rivera con los ojos vidriosos.

El joven en cuestión, que no puedo evitar romper a llorar, hacía hincapié en que Isabel Pantoja era su sueño y se sentía muy afortunado de poder cumplirlo. Sobre la mala temporada que estaba pasando la artista a raíz del enfrentamiento público con su hijo, el cantante le mandaba un cálido mensaje de apoyo: «Te quiero como artista y como persona, eres un estandarte en mi vida. Somos muchos los que te queremos, que los sepas, Isabel. Ella es grande, le pese a quien le pese«.

Isabel Pantoja saca su carácter y se enfrenta al público de ‘Top Star’

Previamente a vivir este momento, Isabel Pantoja sacaba su carácter y se enfrentaba a una de las personas del público después de que una de las concursantes deleitara a los allí presentes con una canción flamenca. En concreto, la persona que se encontraba en las gradas aseguraba que la joven que se subió al escenario no estaba al nivel ni de Camarón ni de Chiquetete.

Ante esto, la tonadillera no se quedaba callada y le espetaba: «Entiendo más que tú y estoy defendiendo a esta chica porque no se ha subido a un escenario nunca y la estás comparando con los grandes, con Chiquetete, que es mi primo. Usted la ha comparado, hay que ser coherente, no se le puede comparar con nadie». Unas palabras que suscribía el resto de mentores, aunque Risto Mejide apostillaba: «Hay que respetar la opinión de Isabel que es la experta, pero también de los que están aquí».